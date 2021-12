Buscan a un hombre que abusó de una adolescente de 14 años en Puerto Rico

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Una docente de Puerto Rico denunció ante la Comisaría de la Mujer de la localidad que una de sus alumnas, de 14 años, fue víctima de varios hechos de abuso sexual por parte de un allegado a su familia, quien desde el momento de conocerse la presentación en su contra desapareció y hasta ayer permanecía en carácter de prófugo para la Justicia.

El grave caso fue alertado a las autoridades policiales la semana pasada por una profesora de una institución educativa a la que asiste la víctima.

De acuerdo a los datos proporcionados por voceros que entienden en el caso, la mujer tomó conocimiento de los hechos por medio de su alumna, quien presentó un cambio en su actitud diaria, el cual fue detectado por la docente. Allí terminó por contar lo que estaba viviendo dentro de su seno familiar.

Siempre desde el aporte dado por pesquisas involucradas en la investigación, la adolescente comentó que un amigo de la familia, quien constantemente frecuentaba su vivienda, abusó sexualmente de ella.

Incluso, la chica envió varios audios de WhatsApp a la mujer en los que narraba situaciones que le tocó padecer mientras estaba junto al hombre, quien tiene 50 años y viviría en cercanías de su vivienda.

A partir de esta grave acusación, fue el fiscal de instrucción local Héctor Simón quien formuló el inmediato requerimiento de instrucción de la causa al magistrado Manuel Balanda Gómez, quien sin perder tiempo dio curso a la presentación y ordenó una serie de medidas ante este caso.

Una de ellas fue solicitar una serie de estudios médicos para la adolescente, como así también el pedido de turno para la realización de una entrevista en Cámara Gesell.

Esta audiencia, clave en los casos de abuso sexual a menores, podría concretarse en los próximos días, aseguró una fuente consultada por este matutino.

Ante lo expuesto por la docente, sumado a la contundencia de los audios presentados como material probatorio por la denunciante, el juez Balanda Gómez libró el viernes de la semana pasada una orden de detención para el sospechoso, quien desde ese momento cortó todo tipo de contacto con sus familiares y dejó de ser visto en el barrio.

Es por esto que los efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV iniciaron operativos de búsqueda por distintos puntos de la localidad.

Padrastro abusador

El antecedente más reciente en relación a hechos de abuso sexual en la provincia se conoció en la víspera a partir de conocerse la denuncia que días atrás realizó una vecina de la localidad de Puerto Esperanza, quien tras dialogar con su hija de 8 años, se enteró que la pequeña había sido abusada sexualmente por su padrastro. La denuncia derivó en la detención del sospechoso.

Según detalló la mujer, todo habría empezado cuando ella sufrió un ACV, unos dos años atrás.

En diálogo con El Territorio, la denunciante detalló que el 10 de diciembre notó que su hija estaba triste y callada.

Ambas se encontraban sentadas bajo una sombra en su domicilio mientras su pareja, identificada como Emanuel A., estaba tomando cerveza en la casa de un vecino.

“Le pregunté qué le pasaba, le dije que confíe en mí, que la voy a proteger sobre todas las cosas. Ella me miró a los ojos y me dijo llorando: ‘Ema me viola’”. La mujer, al escuchar la confesión de su pequeña, acudió a la casa del vecino en busca de su ahora ex pareja.

Según detalló la madre de la niña, el acusado no negó el hecho e incluso se reía y la amenazaba.“Se burlaba y me dijo ‘si llamás a la Policía no hay vuelta atrás ¿eh? Yo no pienso volver acá’. Ahí nomás llamé a la Comisaría de la Mujer”.

Allí le informaron que enviarían un móvil.“Esperé 40 minutos parada frente a él, mi hija no paraba de llorar desesperadamente. Fui a decirle a mi vecino que por favor busque a la Policía. Cuando mi vecino llegó con el patrullero, él había juntado sus cosas y estaba saliendo de la casa”.

La mujer explicó a los efectivos policiales lo que había sucedido y los uniformados procedieron a detener al sujeto, no sin antes permitir al hombre que busque sus cigarrillos, afirmó la mujer.

“Después de que lo llevaron detenido, le pedí a mi vecino que me lleve a la comisaría, donde hice la denuncia correspondiente. Mi nena contó las cosas que le pasaron. El sábado vinieron los policías a sacar fotos de la casa, de las habitaciones, y a hacer preguntas a los vecinos”, había comentado la madre de la víctima.