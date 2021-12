Subas y faltantes de neumáticos dificultan el transporte de cargas

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El transporte de cargas fue uno de los sectores que más sufrió la inflación durante el 2021. Las constantes subas del combustible y los incrementos en insumos, producto de las variaciones cambiarias, hicieron que el rubro se viera afectado de forma grave.

De acuerdo a un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), los costos del transporte de carga alcanzaron el 47% de suba en 2021; mientras que sólo en noviembre, el aumento fue del 4,1%. Neumáticos (95,8%), Lubricantes (60,3%), Gastos Generales (57,3%), Patentes (52,7%), y Material Rodante (51,2%), fueron las áreas que lideraron los aumentos en lo que va del año. “El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Fadeeac, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector”, aseveraron en el informe.

Según se explicó, la suba del 2021 supera el incremento de todo el 2020 (35%) y se ubica detrás del récord del 2018 (61,5%) junto al elevado aumento de 2019 que también estuvo en 47%. “Este escenario se produce en un contexto económico caracterizado por una alta inflación minorista y mayorista, y también por una recuperación sostenida de la actividad económica”, se determinó.

La incidencia de los neumáticos

Nicolás Obermann, titular de la Consultora Emprender de Recursos Humanos y Transporte, remarcó que “a esta altura ya está superando la inflación anual, según los datos que tenemos, y lo más preocupante es que estamos hablando de los insumos básicos para el transporte, cómo es el combustible y los neumáticos”.

Indicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que es una cadena que daña mucho al sector, teniendo en cuenta que estos insumos inciden también en lo que es la seguridad vial en las rutas. “Los que más aumentaron fueron los neumáticos, este año estamos en unos 95 casi 96 por ciento de aumento en los neumáticos. Fíjate que en el año 2019 los neumáticos aumentaron 70 por ciento; en el año 2020, 71 por ciento, y lo que van 2021, ya estamos al 95 por ciento”, atestó.

En ese sentido, Obermann manifestó que en realidad, lo que más preocupa es la falta de neumáticos, pues directamente no se consiguen. “Es algo también más preocupante que el precio porque el precio puede ser cualquiera pero si hay faltante directamente, es una mayor preocupación”, consideró.

Dijo que el faltante se debe a que son productos importados, las regulaciones del gobierno nacional generan la escasez. “Como todo en la ley de la oferta y la demanda, cuando un producto escasea inmediatamente aumenta el precio, yo creo que está pasando eso actualmente con los neumáticos”, afirmó.

Al respecto, se refirió Aníbal Goychik, presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas (Cemac), quien indicó que “hoy el sector ni siquiera tiene camiones para comprar. Hay que comprar los usados al valor de un 0km, hasta eso, faltan camiones Scania, Volvo no entregan”. Y seguidamente, añadió: “Iveco te entrega el camión con tres neumáticos, las cuatro de la tracción tenés que llevártelas vos, es algo terrible lo que nos está pasando”.

Además, en diálogo con El Territorio, agregó que en lo que refiere a repuestos también el aumento fue alto y se registran faltantes. “En las reparaciones que estamos haciendo vemos que en las mismas terminales están faltando repuestos originales, por ejemplo voy a Scania y le pido un embrague que vale hoy 400 mil pesos, tarda una semana en venir y hasta 10 días también, o si no hay que poner marcas alternativas que están saliendo más caras que las originales”, contó.

“Hay una situación bastante crítica en el transporte, aunque hay mucha demanda por las fiestas, está faltando camiones por todos lados, por las exportaciones y el mercado interno de la provincia”, dijo. Y adujo que “hay que tener en cuenta que en realidad estamos trabajando un 15 por ciento por debajo de los costos, por eso las empresas cuando faltan repuestos o neumáticos dejan los camiones parados”.

Combustibles

Goychik adujo que “nosotros vamos a cerrar el año 2021 con un 42,5 por ciento en los costos de transporte, pero combustible no tuvo incidencia, sino que lo tuvieron todos los otros rubros”.

“Hasta mayo subieron el 31% los combustibles, y de mayo para acá estuvo totalmente planchado, eso en el índice nos dio por debajo de la inflación por ejemplo. Influyeron mucho las cubiertas, pero hasta en el rubro automotor”, explicó.

En tanto, Obermann sostuvo que “en el año 2017 el litro de combustible salía $18, actualmente en un promedio del país está casi en los $90 el diésel que ocupa la mayoría de los camiones. En el 2018, el combustible tiene un aumento del 77%, en 2019 45,5%. Entonces, el combustible es algo que si bien los últimos siete meses no aumentó, por una regulación del Estado nacional, ya venía de 10 meses de aumento consecutivo y es algo que al transportista no le da capacidad de poder trabajar, ni siquiera en el mediano plazo, no podemos predecir nuestra actividad”.

Respecto a otros rubros, Obermann expresó que “si bien lo que es patente estuvo con algunos aumentos y gastos generales también, básicamente no podemos decir que hubo un producto que ha aumentado poco. Sí podemos hablar de combustible que prácticamente desde abril no aumentó, pero de igual manera es lo que cuando hacemos una encuesta que justamente hicimos la semana pasada con nuestros clientes lo que más le preocupa es el precio del combustible, pero porque viene de la mano de la escasez del combustible, en este último mes sobre todo”.

En cifras

95,8%

Fue el incremento que sufrieron los neumáticos durante el 2021, producto del faltante que se registra; esto incidió en los costos de logística.