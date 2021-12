Jorge Rial tiene Covid y aconseja vacunarse

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Jorge Rial utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para anunciar que tiene coronavirus. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar”, escribió el periodista y añadió: “Pero el Covid ya no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue la alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense. Por ustedes y por los demás”, fueron las palabras que Jorge Rial escribió en sus redes.

De esta manera, Rial llevó tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud y además aprovechó para concientizar sobre la importancia de la vacunación “el coronavirus sigue entre nosotros y cada vez son más los contagio”, dijo.