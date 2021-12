Furor por Arjona: agotó las entradas para su show de agosto en horas y sumó fechas

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona (57) agotó en menos de una hora las entradas para el show del ‘Blanco y negro tour’ del próximo 5 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, y en las últimas horas oficializó que sumó dos nuevas funciones para el sábado 6 y domingo 7.

Este presente furor por Arjona en Buenos Aires es la continuidad de un récord histórico en nuestro país, donde el cantante realizó 34 funciones en el Luna Park, 8 en Geba, 5 en Vélez y 5 en DirecTV Arena, todos con localidades agotadas.

El pasado viernes 3 de diciembre, Arjona celebró el lanzamiento de su álbum doble ‘Blanco y negro’, tras recibir una nominación al Grammy americano por su proyecto ‘Hecho a la antigua’ (el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana) y funciones agotadas de su gira ‘Blanco y negro tour’ en Nueva York, Boston, Miami, Puerto Rico, Málaga, Alicante, Madrid y Chile. Además, el autor de ‘Señora’ sumó nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Madrid, Barcelona, Colonia, Roma, Milán, Nueva York, Miami, Puerto Rico y Chile.

Por otra parte, el 25 de febrero próximo Arjona publicará el libro ‘Blanco y negro’, que incluirá, además, los CDs del nuevo disco.

El cantautor que tiene 16 discos en estudio más colaboraciones, es amado y odiado por igual, y quizás por los mismos motivos. Lo que no se puede negar es su gran convocatoria y su vigencia para cantarle al amor y el desarmor de pareja aún en tiempos en que se ponen en tensión los supuestos del amor romántico construidos por el patriarcado.

“Hay canciones que completamente me dibujan en lo personal y hay otras en las que yo dibujo a alguien más y, de repente, me convierto un poquito en ese personaje. Es un recurso muy interesante para un tipo que también, muchas veces, se aburre de habitar en el mismo cuerpo. Ponerte en la piel de otra gente te hace sentir nuevas sensaciones”, contó Arjona en una entrevista reciente publicada por El Mundo.

Allí relató que aprendió a no pelearse con la fama, aunque disfruta de los momentos de mayor intimidad con los suyos y lejos de la mirada de sus seguidores.

“Aprendí a vivir con la fama. Sin embargo, con esta historia de la pandemia, he descubierto que me estoy perdiendo varias cosas. Para mí, transitar de manera libre en Guatemala, mi país es difícil, pero ahora me puedes ver en un shopping con mi hijo, porque me pongo una mascarilla y una gorra. Gracias a eso, la gente no me identifica y me puedo pasar el día caminando por la calle”.

Sobre los elogios y las críticas reflexionó: “Yo no me creo nada lo que me pasa. En algunos momentos, mi trabajo me ha puesto en lugares fantásticos y en otros, en lugares terribles. No me creo lo malo que se dice de mí, ni lo bueno tampoco”.

En cuanto al escrutinio constante sostuvo: “Creo que cuando te sometes a estar en la cresta de la ola, te sometes al rigor de muchas cosas y muchas de ellas no son lo que quieres escuchar, pero, de alguna manera, esas cosas te pusieron ahí. Hoy veo el mundo de la música con un ángulo distinto y puedo ver que mucha gente que en su momento comentó algo sobre mí, hoy ve mi trabajo con mucho más respeto”.