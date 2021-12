Presentaron el libro impreso ‘Padre Obispo’, homenaje a Joaquín Piña

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Se presentó en formato papel y de forma presencial el libro ‘Padre Obispo. La utopía heredada’, un libro de Claudio Salvador en homenaje a Joaquín Piña Batllevell, primer obispo de la Diócesis de Iguazú. Se trata de una obra colectiva construida con los testimonios de personas que conocieron al querido sacerdote.

El libro físico se presentó el pasado lunes por la mañana, en la Escuela N° 615, de Puerto Iguazú. En la ceremonia estuvieron presentes muchos de los seguidores de Don Joaquín y varios de los autores de algunos de los testimonios plasmados en el libro que recuerda los 20 años de Piña al frente de la Diócesis de Iguazú

El libro escrito en memoria del pastor jesuita catalán que desafió a los dictadores del Paraguay y la Argentina y dejó como herencia el compromiso de la opción por los pobres y la defensa de la democracia, cuenta con más de 35 testimonios de allegados y conocidos que fueron compilados por Claudio Salvador, quien promocionó la idea de contar parte de la historia del primer obispo de la Diócesis de Iguazú.

Los testimonios llegaron a las manos de Salvador y su esposa Viviana Bacigalupo a través de las redes sociales, el correo electrónico, el teléfono o personalmente. Cada uno, coautor, aporto anécdotas graciosas, recuerdos emocionados, testimonios de lucha, la palabra justa que llegó para marcar el camino, la coherencia y la humildad, ante todo.

Si bien la obra rememora sus primeros años, su viaje desde Cataluña a América, sus inicios en Paraguay y en Posadas, el libro se centra en sus 20 años como obispo de Puerto Iguazú. Desde 1986, cuando fue designado obispo de la nueva Diócesis de Puerto Iguazú, que comprende la parte septentrional de la provincia de Misiones.

Durante la ceremonia varios allegados presentes recordaron a Piña, su vocación de servicio y la lucha que lideró por defender al más indefenso, resaltaron quizás su cruzada mas trascendental, cuando lideró la coalición cívica denominada Frente Unidos por la Dignidad que en las elecciones para convencionales constituyentes derrotó por más de 13 puntos al partido gobernante.

En tanto, María Galeano, colaboradora de la parroquia San Roque González, recordó las virtudes del padre Obispo, resalto su vocación de servicio y la lucha de Don Joaquín en Pozo Azul: “Piña siempre decía ‘para poder ser libre tenemos que tener humildad’. Y siempre recalcaba que si veíamos la necesidad en el otro era porque debíamos atenderla”.

Por su parte, el sacerdote Salvador, quien vive en Buenos Aires y se encuentra en Iguazú visitando la familia, no perdió la oportunidad para acercarse a la presentación y hacer uso de la palabra, “era una persona muy humilde, con una vocación de servicio sin igual, lleno de piedad y sencillez. Era muy querido por la gente”. Y agregó:, “Joaquín me dio fuerzas, me ancló en mi vocación sacerdotal. Todos buscamos un ejemplo a seguir, él fue mi ejemplo a seguir en la fe”.

Para las bibliotecas públicas

Hay que señalar que el libro no se comercializa, por el momento será distribuido de manera gratuita a las bibliotecas públicas de la provincia que lo soliciten completando un formulario en el sitio web www.herederosdelautopia.com.ar.

La obra fue impresa por la Fundación Obrar y solamente fueron impresos 220 ejemplares. El libro también está disponible en formato digital.