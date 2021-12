Gran cierre del año para el RT Racing en el Procar 4000

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Los misioneros Diego Torcasso (Dodge) y Walter Rodríguez (Chevrolet) cumplieron buenas finales en la 11° y última fecha del Procar 4000 B que se disputaron en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El piloto de San Vicente Diego Torcasso (Dodge) largó en la primera final en la 9° posición y pudo luchar palmo a palmo en el primer pelotón para ver la bandera a cuadros en la 8° posición, cumpliendo así su mejor actuación en la categoría.

En la segunda final, Torcasso volvió a ser protagonista, largó 8° y llegó a estar sexto pero un problema de freno hizo que se pase en un frenaje y cayó al 10° puesto lugar en la que vio la bandera a cuadros.

Con sólo dos competencias en la categoría como piloto titular, el piloto de San Vicente terminó en la 30° posición del campeonato con 40 puntos. Nelson Costanzo se coronó por primera vez campeón de la Clase B con la Dodge del Tártara Competición.

“Muy contento porque anduvimos muy bien siempre metido entre los 10° en nuestra segunda carrera. Me vuelvo feliz porque pudimos andar bien, gracias a la familia, a Carlitos Glocker a los chicos del equipo, al gringo Andreoli, a los Sponsor que nos dieron una gran mano para que estemos acá. Esto es para ellos”, indicó Diego Torcasso.

Por su parte, el piloto de Capioví Walter Rodríguez (Chevy), venía cumpliendo una buena primera final pero un toque delante de él hizo que no puedo esquivar a los rivales y rompió parte de la trompo y algunos elementos del motor por lo que tuvo que abandonar cuando faltaban 4 vueltas.

En la segunda final, Rodríguez tuvo su revancha, largó 21° y llegó octavo con un gran maquina que le entregó el RT Racing. Con este resultado, y tres carreras disputadas en el año, Rodríguez terminó en la 29° posición con 44 unidades.

“Muy contento por lo de la segunda final, largue 21 y aproveché el gran auto que me dio el equipo y llegamos 8°, en lo que fue nuestra mejor actuación del año. En la primera me atendieron y me tiraron afuera, pero eso es producto de haber clasificado mal. En la segunda tuvimos revancha nos vamos muy conformes”, sostuvo Rodríguez

El RT ya regresó a Misiones y ahora planificará su calendario que estará dividido entre el campeonato de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y el Procar 4000 B, donde intentarán hacer la mayor cantidad de fechas.