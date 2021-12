miércoles 22 de diciembre de 2021 | 9:27hs.

Rodolfo De Paoli se convirtió esta noche en un caso inédito en la historia del fútbol argentino, ya que además de ser el relator del seleccionado argentino en la señal TyC Sports, también es el entrenador de Barracas Central, equipo con el que ascendió a primera división después de ganarle la final del reducido a Quilmes por penales.

Entrevistado por la señal en la que trabaja, el DT se emocionó y contó su historia de vida: “El fútbol me salvó. Me llevaba hasta lo recreos. Yo amo al fútbol por encima de ser relator o cualquier otra cosa y estoy conmovido porque una vez no pude jugar más en Nueva Chicago por una lesión y no sabía que iba a ser de mi vida”, señaló entre lágrimas.

“Esto es solamente de los jugadores, porque yo solamente los acompañé. Y a mi me pasa que desde que era ayudante de campo en Defensa y Justicia a muchos futbolistas les extrañaba que un relator les diera instrucciones en los entrenamientos”, le explicó De Paoli al canal TYC Sports.

Rodolfo De Paoli contó su historia de vida tras el ascenso de Barracas Central: “El fútbol me salvó”

Y remarcó por eso su “agradecimiento al periodismo por tener en el relato una salida laboral después de ser un futbolista anónimo al que no ayudaron en su momento. Por eso yo trato de hacerlo con mis dirigidos. Y esto lo hago desde que abracé la carrera de entrenador hace ya 14 años”, avisó.

“El que no conoce la historia, no va a saber si soy relator o entrenador. Mi vida es el fútbol. La gente que consume a este relator no se imagina quién soy yo, es mi vida el fútbol y me hace feliz”, finalizó.