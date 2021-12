Refuerzan controles de alcoholemia en las fiestas

miércoles 22 de diciembre de 2021 | 8:06hs.

Cada año, por las festividades la Policía de Misiones despliega en toda la provincia operativos para evitar y prevenir accidentes de tránsito así como controlar el alcohol en sangre de los conductores. Tal es así que el 24, 25, y el 31 y 1 de enero, la presencia policial en las calles de toda la provincia se verá acentuada con el principal objetivo de prevención.



En esa línea, el director general de Seguridad, comisario general Carlos Roberto Kallus, explicó cómo vienen trabajando en el operativo “Fiestas Seguras” que ya se realiza en toda la provincia.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, sostuvo: “Hemos iniciado lo que es la primera fase del operativo que se desarrolla en los días previos en la parte comercial. En la mayoría de las localidades ya se ha notado el incremento del movimiento de personas adquiriendo distintos productos. Ante esto, los efectivos de la Policía realizan recorridos en modo preventivo”.



En la segunda fase del operativo trabajarán en la nocturnidad del 24 y el 31 con controles viales en toda la provincia con el objetivo de evitar accidentes de tránsito y haciendo hincapié sobre todo en el alcohol en sangre.



“Será en forma coordinada con las distintas inspectorías municipales. En Posadas se realizarán controles rotativos en avenidas principales y recordando a la ciudadanía que rige el alcohol cero”, dijo y explicó que en otras comunas se irán acomodando con las ordenanzas que posee cada una. “La presencia de alcohol en sangre en los conductores es algo que se ha notado mucho en los últimos tiempos”, indicó.



En tanto que en tercera y última fase, Kallus, señaló que se trabajará el 25 de diciembre y el 1 de enero con la presencia de los efectivos en balnearios, arroyos, la prevención vial en rutas y la seguridad en los barrios o viviendas de las familias que se fueron de viaje.



“La gente va a salir a recrearse, entonces unos de los factores primarios que tenemos agendado es el tema de la seguridad de las casas, a través de trabajo coordinado hemos realizado con las comisarías esquemas de recorridas para evitar esta clase de ilícito”.



Para cerrar, Kallus recomendó el uso del barbijo, evitar las aglomeraciones, la ingesta de alcohol si va a conducir y pasar unas fiestas en paz disfrutando de la familia. “El barbijo sigue siendo obligatorio, así que apelamos a toda la comunidad a que sigan utilizando este elemento protector, evitar el consumo de alcohol, sobre todo a la hora de la conducción de un vehículo sea auto o moto y que pasemos unas fiestas tranquilas y seguras en familia”, finalizó.



Recomendaciones



Con el propósito de cuidar la salud y proteger la vida de la población, el Ministerio de Salud Pública de Misiones recomienda el consumo prudente y responsable de bebidas con alcohol durante las fiestas, particularmente de quienes tengan que conducir.



Por eso, si una persona ha tomado alcohol, es recomendable que los demás le pidan que no maneje. Por otro lado, si alguien bebe de más, se debe acompañar a esa persona, llevarla a un lugar tranquilo y ventilado; recostarla de costado para que no se ahogue en caso de tener vómitos; aflojarle la ropa, abrigarlo, ofrecerle agua y no permitirle manejar ni irse solo.



Las bebidas con alcohol son sustancias psicoactivas que generan cambios en el ánimo, la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad.