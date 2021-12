El barbero que quiere ser futbolista

miércoles 22 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Hay cientos de historias de futbolistas que antes de triunfar en la cancha se dedicaban a otra profesión u oficio. En Jardín América, Gustavo Machado (17) es barbero, juega de forma amateur en el club Timbó de la localidad y está siendo observado por Huracán de Parque Patricios; su sueño de ser profesional de a poco se va acercando con mucho esfuerzo.

“Soy barbero hace dos años. Antes de tener mi propia barbería trabajé donde había hecho el curso hasta que pude colocar mi propio local”, comentó el joven jardinense. A su vez, dijo que su idea de empezar con su propio emprendimiento surgió para poder manejar sus tiempos, entre el trabajo, el entrenamiento y los partidos. “Tengo mi local al lado de mi casa, así que tomo pedidos y voy acomodando la agenda dependiendo de la hora que debo ir al club entre semana o como ya pasó dos veces que jugamos en día laboral”.

Timbó este año jugó un martes por el torneo provincial ante Atlético Garuhapé e igualaron 2 a 2 y por la Liga Regional de Puerto Rico, empataron un lunes 1 a 1 frente a Atlético Demisiones de Capioví.

Loockea a sus compañeros

Entre las anécdotas que tiene el muchacho es que corta el cabello a varios de sus compañeros del plantel y no sólo eso, llegan también sus contrincantes del Club Atlético Jardín América.

“Tanto jugadores como simpatizantes de los dos equipos de acá vienen a mi barbería, siempre hay chistes, cargadas, reproches y demás, pero siempre hablando de buena manera, nunca insultos”, contó Machado.

Su amor tanto por la redonda como la habilidad para cortar el pelo, lo quiere reunir en el plantel de Huracán de Parque Patricios, elenco que lo está sondeando; él debe viajar a Buenos Aires en enero próximo para hacer la pretemporada.

“Sería un sueño ser jugador del Globo, más aún si llego a Primera. Espero nomás que mis compañeros de equipo me elijan también como el peluquero del plantel”, dijo entre risas el joven jardinense.

A su vez, comentó que va a esperar estos días el llamado por parte de los captadores de jugadores de Huracán para regresar a Capital Federal.

“A fines de enero se reúne el plantel de la quinta división para realizar la pretemporada y a mí me van a avisar cuándo me debo presentar; una vez que concluya esos entrenamientos me dirán si quedo seleccionado o no”.

En cuanto a expectativas que tiene y una evaluación del año que tuvo como jugador del Verde jardinense, Machado dio su opinión: “Estoy tranquilo, preparándome para lo que se viene, ya fui dos veces a probarme en la Quemita, así que estoy ilusionado, pero no nervioso. Y en cuanto a este año futbolístico, pude prepararme con Barby González (su entrenador de la infancia) a pesar de la pandemia, así que cuando retomamos con las competencias estaba listo”.

Las chances están

Este año Machado debutó en el torneo Provincial con la primera de Timbó, por lo que tiene chances de quedar en el Globo y va a dar lo mejor de sí para que dicho desafío se cumpla.

Gustavo es zurdo, marca diferencia por el costado izquierdo del ataque y le gusta posicionarse de enganche, aunque si el cuerpo técnico le pide jugar en otra posición trata de hacer lo mejor y adaptarse rápidamente.

“En Huracán me pidieron que juegue de 3 -defensor por izquierda- y creo que lo hice bien porque fui en mitad de año una vez, me volvieron a llamar y siguen interesados en mí”.

Mientras aguarda el tercer viaje a la ciudad de Buenos Aires, seguirá con su barbería ligado a ese oficio charlando a la par sobre el deporte que tanto le gusta y quiere llegar como profesional. “Sé que es largo el camino, pero voy a esforzarme para lograr”, cerró.