Brian May: “Les imploro que vayan a vacunarse”

miércoles 22 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

A principios de esta semana, Brian May acudió a sus redes para confirmar que había contraído Covid-19 en una fiesta de cumpleaños e instó al público a vacunarse. Desde entonces, el artista ha seguido compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud. En una extensa publicación en Instagram, el músico aseguró ayer que, al noveno día de su confinamiento, “la bestia” sigue en su cuerpo.

“Este es un recordatorio de que la bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo. Congestión, mocos y algo de mareo. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear. Pero, por lo demás, estoy bien hoy”, compartió el guitarrista de Queen.

“Hay tanta gente en los hospitales ahora mismo que no fue vacunada que está justo en la línea entre la vida y la muerte”, dijo el músico. Añadió que no cree que se hubiera recuperado tan bien como lo hizo si no se hubiera vacunado tres veces.

“Les ruego e imploro que vayan a vacunarse”, dijo May a sus fans.