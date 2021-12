Niña de 8 años narró a su madre que fue abusada

miércoles 22 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Una vecina de Iguazú denunció a su ex pareja luego de mantener una charla con su hija de 8 años que la dejó al borde de una ataque de nervios. La niña contó a su madre que su padrastro abusaba de ella desde hace dos años. Según detalló la mujer, todo habría empezado cuando ella sufrió un ACV.

La denunciante hizo efectiva la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el hombre fue detenido.

La madre de la niña, en diálogo con El Territorio, detalló que el 10 de diciembre notó que su hija estaba triste y callada. Ambas se encontraban sentadas bajo una sombra en su domicilio mientras su pareja, identificada como Emanuel A., estaba tomando cerveza en la casa de un vecino.

“Le pregunté qué le pasaba, le dije que confíe en mí, que la voy a proteger sobre todas las cosas. Ella me miró a los ojos y me dijo llorando: ‘Ema me viola’”.

La mujer, al escuchar la confesión de su pequeña, acudió a la casa del vecino en busca de su ahora ex pareja.

Según detalló la madre de la niña, el acusado no negó el hecho e incluso se reía y la amenazaba.

“Se burlaba y me dijo ‘si llamás a la policía no hay vuelta atrás ¿eh? Yo no pienso volver acá’. Ahí nomás llamé a la Comisaría de la Mujer”. Allí le informaron que enviarían un móvil.

“Esperé 40 minutos parada frente a él, mi hija no paraba de llorar desesperadamente. Fui a decirle a mi vecino que por favor busque a la policía. Cuando mi vecino llegó con el patrullero, él había juntado sus cosas y estaba saliendo de la casa”.

La mujer explicó a los efectivos policiales lo que había sucedido y los uniformados procedieron a detener al sujeto, no sin antes permitir al hombre que busque sus cigarrillos, afirmó la mujer.

“Después de que lo llevaron detenido, le pedí a mi vecino que me lleve a la comisaría, donde hice la denuncia correspondiente. Mi nena contó las cosas que le pasaron. El sábado vinieron los policías a sacar fotos de la casa, de las habitaciones, y a hacer preguntas a los vecinos”.

La madre contó que en la noche del sábado la niña no pudo dormir, entonces decidió llevarla al hospital de Puerto Esperanza, pero el médico de guardia no la revisó y la derivó a Eldorado en donde solamente la medicaron.

En un posteo de Facebook, la madre de la niña pidió justicia y aseguró que su ex pareja tenía amenazada a la menor.

Agregó: “Yo como madre no puedo sola, estoy bloqueada, con impotencia, bronca y tantas cosas que no puedo imaginar, necesito que la Justicia actúe para que él pague por lo que hizo y no salga. Él arruinó la vida de mi hija y la mía”.