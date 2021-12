El país llegó a la cifra más alta de casos en cuatro meses

martes 21 de diciembre de 2021 | 23:55hs.

En el último mes, aumentó considerablemente la cantidad de internados por Covid-19 en Misiones, un 233% a juzgar por los datos oficiales. De seis pacientes notificados el 21 de noviembre se incrementó a 20 ayer, según la información vertida en el parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia. La suba de pacientes que requieren internación, en tanto, no genera tensiones en el sistema sanitario pero es un indicador que preocupa, al igual que el incremento de contagios.

Asimismo, Salud informó en su boletín epidemiológico que ayer se detectaron 58 nuevos casos positivos de Covid-19 y no hubo registro de fallecidos por la enfermedad. Para llegar a una cifra más elevada de contagios hay que remitirse hasta el 1 de septiembre, cuando se oficializaron 69.

De esta manera, desde que empezó la pandemia la tierra colorada registra 37.457 contagios y 713 muertes. Sólo ayer, un total de 23 localidades informaron positivos. Por otro lado, son 658 personas aisladas preventivamente. Son 36.370 los pacientes recuperados, 19 informados en la jornada de ayer.

A nivel país

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que ayer se registraron 24 muertes y 9.336 nuevos contagios de coronavirus. La última vez que se registró una cifra tan alta fue el 19 de agosto de 2021, con 10.596 casos. Además, por tercer día consecutivo, la positividad pasó el 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue del 13,14%.

Con estos datos, el país acumula un total de 5.404.380 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos fueron 116.953.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 803 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 38,2%.

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, pidió completar la vacunación de los más jóvenes y acelerar la aplicación de los refuerzos. “Abran más lugares para vacunar contra el Covid-19, como las farmacias”, solicitó Debbag al gobierno.

El médico infectólogo explicó que abrir más centros para la inmunización es una medida que se necesita de manera urgente para que las personas que aún no completaron el esquema de dos dosis se acerquen. “Además, Argentina tiene que acelerar la aplicación de las dosis de refuerzo ante el inminente crecimiento sostenido de la circulación de la variante Ómicron del coronavirus en el país”, agregó.

Según Debbag, si bien hasta el momento ha predominado la variante Delta, en base a lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo, es probable que aumenten los casos por Ómicron en el país las próximas semanas.

"En algún momento iba a entrar la Delta"

El último informe del Ministerio de Salud de la Nación, Situación de Nuevas Variantes de Sars-Cov-2 en Argentina, revela que Misiones figura entre las provincias que registran contagios de la variante Delta. Consultado al respecto, el ministro de Salud, Oscar Alarcóm, señaló: "En Argentina hace bastante tiempo que esta variante está circulando, nosotros no vivimos en una isla, era seguro que en algún momento iba a entrar ya que tenemos abiertas las entradas con Paraguay, Brasil, Corrientes y toda la Argentina visita la provincia de Misiones, por lo tanto en algún momento íbamos a tener está variante. Lo más importante es saber que la inmunización es la única herramienta para protegernos".