Animate y prepará unas garrapiñadas de girasol en estas Fiestas de Fin de Año

martes 21 de diciembre de 2021 | 11:16hs.

Martín de Alba, Técnico Superior en Servicios Gastronómicos y Cocinero y Pastelero de Bosque Pastelería dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva para enseñar a preparar unas Garrapiñadas de Girasol.

Ingredientes

- 1 taza de semillas de girasol

- ½ taza de azúcar

- ¼ taza de agua

- 1 cda. de esencia de vainilla

Preparación

En un wok, olla ó sartén amplio, colocar las semillas de girasol, el azúcar, el agua y la esencia. Llevar a fuego alto e ir revolviendo constantemente. La preparación va a pasar por la etapa de evaporación de los líquidos formándose una especie de caramelo fluido hasta la cristalización del azúcar. Seguir revolviendo unos minutos más hasta que el azúcar empiece a caramelizar nuevamente. No dejar de revolver hasta obtener la coloración deseada (tener en cuenta que si lo dejamos mucho tiempo, el caramelo empieza a quemarse y le aporta un sabor amargo a la preparación). Verter y esparcir las garrapiñadas en una placa / asadera con papel manteca ó plancha de silicona en su base. Dejar enfriar unos minutos antes de disfrutarlas.

TIPS

- Se puede reemplazar el girasol por cualquier fruto seco sin cáscara, crudo y con piel (almendras, nueces, avellanas, maní).

- Indispensable no dejar de revolver.

- Se pueden conservar en frascos o bolsas cerradas herméticamente para que no se humedezca durante 2 ó 3 semanas.

- Es una opción vegana.

- Queda increíble agregarle un puñadito en una ensalada.