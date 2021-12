Refuerzo de Moderna aumenta la protección frente a Ómicron

martes 21 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Una dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna contra el coronavirus incrementa la protección frente a la variante Ómicron de la enfermedad, informó ayer la compañía farmacéutica estadounidense.

La noticia llegó en momentos en que la variante Ómicron se propaga rápidamente por todo el mundo y la mayoría de las vacunas contra el coronavirus parece incapaz de evitar la infección por esta cepa, altamente contagiosa.

La farmacéutica dio a conocer los datos preliminares de los estudios que se realizaron sobre las dosis de refuerzo, y comunicó la estrategia que tiene previsto implementar para combatir la nueva variante del SARS-CoV-2 responsable de la pandemia.

Los resultados muestran que la dosis de refuerzo actualmente autorizada, de 50 microgramos -la mitad de la dosis dada para la inmunización primaria- incrementó el nivel de anticuerpos casi 37 veces, según informó la compañía. Una dosis completa de 100 microgramos, mucho más poderosa, elevó los niveles de anticuerpos alrededor de 83 veces.

Moderna testeó una tercera dosis de varias versiones de su vacuna, cada una en 20 personas. Antes del refuerzo, todas las personas tenían bajos niveles de anticuerpos contra la variante Ómicron.

Al día 29 de recibir el refuerzo, aquellos que recibieron las dosis de 50 y 100 microgramos de la vacuna actual aumentaron fuertemente los niveles de anticuerpos.

Ambas dosis produjeron efectos colaterales comparables con aquellos vistos tras el esquema inmunizatorio completo de dos dosis previsto originalmente para la vacuna. Pero la dosis de 100 microgramos mostró reacciones adversas ligeramente más frecuentes que la dosis autorizada de 50 microgramos.

Los resultados -que no fueron revisados por expertos independientes- se basan en testeos de laboratorio que no toman el rango completo de la respuesta inmune del cuerpo humano contra el virus. Aunque las vacunas podrían no prevenir enfermarse con esta variante del coronavirus, se espera que eviten que la mayoría de las personas desarrolle una enfermedad grave.

Moderna subrayó que la Ómicron es una variante del virus “preocupante para todos” y “altamente transmisible”, pero recalcó que la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes y en que está ya trabajando en un refuerzo específico contra esa variante.

La compañía afirmó que, ante la complejidad de conseguir una nueva vacuna, va a centrar sus esfuerzos “a corto plazo” en abordar la nueva variante del virus con el refuerzo de su vacuna original.

De cara al futuro y ante la velocidad de transmisión de la nueva variante, la farmacéutica comunicó que continua trabajando en una vacuna específica contra Ómicron y que espera llevar a cabo los ensayos clínicos a principios del año próximo.

Novavax aprobada en Europa

Por otra parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio ayer luz verde a la vacuna anticovid de Novavax, que utiliza una tecnología más clásica respecto de las empleadas por los otros fármacos ya autorizados, lo que podría reducir el escepticismo entre los no vacunados.

La vacuna de la firma estadounidense se convierte de este modo en la quinta “recomendada en la Unión Europea; debe administrarse en dos dosis, con 21 días de diferencia, y puede ser almacenada, manipulada y distribuida a temperatura de frigorífico.