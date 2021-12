Iguazú: salieron una vez más a la calle para reclamar mejoras en los servicios básicos

lunes 20 de diciembre de 2021 | 10:00hs.

Hace varias décadas los reclamos de la población de Puerto Iguazú son los mismos, mejoras en al suministro de energía eléctrica y distribución de agua potable. Este lunes nuevamente salieron a la calle a exigir mejoras, tras un fin de semana de altas temperaturas, donde se registraron una seguidilla de cortes en el suministro de energía y por consecuencia muchos barrios se encuentran sin agua.

Vecinos autoconvocados, integrantes del comité de Crisis SOS Iguazú, +MAS, Movimiento Activo Social y Político Iguazú.

Movimiento Popular Los Pibes se congregaron en la rotonda de acceso a Iguazú y luego marcharon hasta el predio donde funciona la intendencia. Los manifestantes exigen una mejora en los servicios básicos, distribución de agua potable y suministro de energía eléctrica.

La convocatoria estaba prevista para las 7:30 hs en el kilómetro 5 sobre la ruta 12, sin embargo a último momento modificaron el lugar de concentración por la presencia policial.

"Estamos exigiendo lo mínimo. Agua y luz como corresponde, no puede ser, la ciudad está colmada de turistas y no tenemos ni para bañarnos para ir a trabajar. Sin contar que no se puede descansar correctamente sin aire acondicionado, los que tienen no lo pueden prender porque la tensión es baja o directamente se corta la luz" manifestó Mónica Ojeda una de las manifestantes.