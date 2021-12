Pareja de Daniela Ibarra exige celeridad judicial a un año de su muerte

lunes 20 de diciembre de 2021 | 4:30hs.

Damián llevaba once años de relación con Daniela Ibarra. FOTO: Natalia Guerrero

Damián llevaba once años de relación con Daniela Ibarra. FOTO: Natalia Guerrero

Los constantes malestares corporales, secuelas inevitables y marcas lógicas del traumático momento que le tocó vivir, no se comparan en lo absoluto con el inmenso dolor que Damián Alejandro Careaga (35), al igual que toda su familia, padece desde vísperas de nochebuena del año pasado cuando perdió a su compañera de vida en un accidente de tránsito sobre la avenida Uruguay de la capital provincial. Dentro de su Renault Clio -que él conducía- además de su pareja, la reconocida estilista Daniela Ibarra (34), también viajaban su amigo Adrián Torres (35) y su pequeño Juan Ignacio, en aquel entonces de seis meses.

Por esta tragedia, y en base a los elementos de prueba que se recolectaron hasta el momento en la causa, Daniel M. (29), al mando de un Chevrolet Cruze, habría cruzado el semáforo en rojo, a gran velocidad y con 1,09 gramos de alcohol en sangre al momento del hecho.

A casi un año de la tragedia, ocurrida en la esquina de las avenidas Comandante Rosales y Uruguay de la capital provincial, Damián mastica una mezcla de sensaciones que podrían resumirse en incertidumbre e indignación. Todo esto ante las pocas novedades judiciales que en los últimos meses recibió de parte de la Justicia en torno a la investigación por la terrible colisión de tránsito que le arrebató de su lado a su pareja, reconocida estilista y maquilladora de la ciudad.

Por este caso, el conductor del Cruze sigue el proceso investigativo en su contra en libertad luego de una excarcelación a la que accedió tras el pago de un millón de pesos. Y que hizo efectiva un par de semanas después del conmocionante accidente.

Si bien en su momento la fiscal en feria María Laura Álvarez, del Correccional de Menores, había presentado una apelación a la libertad del imputado, meses más tarde la Cámara de Apelaciones de Misiones falló en favor de la determinación del juez Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción Tres.

Pocas novedades del expediente

Aprovechando las últimas semanas del año, y consciente de que esto le permite liberarse un poco de su labor como docente, Damián Careaga trata de recolectar novedades sobre la pesquisa. En diálogo constante con su abogado, y como parte querellante en el caso, el sobreviviente aguarda expectante noticias desde el Juzgado.

Entre los últimos requerimientos que se hicieron desde la querella, el docente explicó que se hizo un pedido de informe al Registro Nacional de las Personas, pero que hasta el momento no recibieron novedades al respecto.

Sobre esto último, Damián explicó que lo que se busca establecer es si el conductor implicado en el hecho posee identidad legal, ya que en un primer momento el muchacho no había podido presentar DNI que acredite su nombre real. Por si fuera poco, además de esta irregularidad, las investigaciones policiales establecieron que no poseía carnet de conducir, mucho menos seguro del coche, y además, el vehículo que manejaba tenía prohibición para circular.

En un tramo de la charla, el entrevistado remarcó: “Lo que sí nos llama la atención es que la causa esté tan parada. Pedimos que me citen a declarar a mí, a mi compañero también, que es mi amigo, y que estaba en ese momento también”. Y a su vez confió: “Lo que pedimos es Justicia y que se mueva algo la causa, estamos a días de cumplirse un año y no hay nada. Sé de mucha gente, que había testigos en ese momento, pero no sé si alguno está en la causa”.

“Al principio me costaba mucho hablar, pero creo que es hora de comenzar a hablar para que esto se visibilice. La verdad que haya pasado tanto tiempo y no haya nada me parece injusto”, reclamó el docente, quien a causa del accidente resultó con dos vértebras fracturadas y cortes en el rostro.

Quienes también sufrieron las consecuencias del accidente fueron su hijo Juan Ignacio (1) y su amigo Adrián Torres (35). El pequeño permaneció internado una semana en el hospital a raíz de un coágulo en la cabeza, junto con otras lesiones. Mientras que quien iba de acompañante en la parte delantera del Clio resultó con múltiples fracturas y hace unos pocos meses atrás recién pudo volver a caminar.

Encontronazo fatal

En relación a los momentos previos al hecho, Damián reconstruyó que horas antes habían estado compartiendo junto a Daniela y la criatura una cena de su lugar de trabajo. Cerca de las 3, decidió acercar a su amigo Adrián hasta su casa y por ello tomó la avenida Comandante Rosales, en sentido Este-Oeste. Pero al llegar a la avenida Uruguay, y tras pasar el semáforo en verde, se topó con el Cruze.

“Le estaba llevando a mi amigo a su casa. Iba por Comandante Rosales, al intentar cruzar la avenida Uruguay esta persona nos choca. El semáforo andaba, yo pasé el semáforo en verde y esta persona venía en exceso de velocidad y nos embiste. Desde ese momento no me acuerdo más nada, no me acuerdo ni siquiera cómo salí” revivió el conductor.

También añadió: “Lo único que me acuerdo es antes del impacto, veo el auto y mi amigo que dice ‘mirá este loco’ y cuando miro ya estaba encima nuestro. Después cuando vuelvo en sí estaba parado frente a un negocio de la esquina, vi a mi amigo dentro del auto, a la policía intentándolo sacar, había muchísima gente. Después voy a buscar a esta persona si estaba dentro del auto y ahí me dijeron que se había dado a la fuga”.

“Más pienso y más me duele”

Al ser consultado por la cercanía al primer aniversario de lo sucedido, Damián sostuvo que “es una semana especial, tratamos de enfocarnos todo siempre en Juani, por suerte es un bebé que te demanda todo el tiempo, pero obviamente que es una semana muy movilizante y muy especial. Van a ser días fuertes y trataremos de estar en familia. Tenemos un montón de amigos míos y de ella que están constantemente en contacto y apoyándonos”.

A su vez, reconoció que en su momento, más allá de no salir a dar entrevistas por el estado anímico en el que se encontraba, una descarga importante para él fue una publicación que hizo en sus redes sociales en donde agradeció a todos aquellos que lo habían acompañado en tan difícil situación. “Mucha gente nos ayudó, se conmocionó con el caso, nos ayudó tanto emocionalmente como económicamente”, contó.

“Lo mínimo que espero es que se empiece a mover la causa, que en este tiempo de fiestas la gente tome conciencia, que se cuide y que nuestro pedido de justicia se haga visible. A mí me dejaron sin mi compañera de vida de muchos años y a mi hijo sin su mamá. Hay veces que más pienso y más me duele”, concluyó el entrevistado, quien llevaba once años de relación con su pareja, también docente, pero que era más conocida por sus trabajos como esteticista y maquilladora.

El próximo viernes, en la iglesia Sagrada Familia, sobre la avenida Roque Sáenz Peña, de Posadas, se hará una misa en memoria de Daniela.

En cifras

1,09

gramos de alchol por litro de sangre tenía Daniel M. (29), al momento de ser detenido por la Policía, instantes posteriores a la colisión fatal.