Sandía de casi 22 kilos se llevó el primer premio en la ruta 7

Patricia Parra (40) es la ganadora de la sandía más pesada en el concurso realizado en el marco de la 11ª de la Fiesta Provincial de la Sandía en la localidad de Ruiz de Montoya. La fruta que cosechó Parra en su chacra pesó 21,800 kilos, lo cual la consagró como campeona. Emocionada exhibía la sandía en su stand que tenía en el predio.

La mujer productora se dedica a este rubro hace 20 años y lo lleva adelante con gran compromiso junto con su familia. “Mi esposo tiene herencia productora, sus padres siempre fueron sandieros y nosotros le damos continuidad”, dijo la mujer en diálogo con El Territorio.

Destacó el empeño que realiza a la par con su pareja, Hilario Schulz (47) y su familia, el hijo Rodrigo Schulz (23), la esposa de él, Andrea Wagner (22) y la hija menor de ambos, Perla Abigail Schulz (19). “Todos nosotros nos dedicamos a esto, es un rubro que implica dedicación constante y es cansador, pero trae sus beneficios, es más, Rodrigo fue quien plantó la sandía con la que pude ganar hoy el primer puesto”, contó.

La mujer compitió frente a otros nueve productores de la zona, en el Parador Ruta 7 en el Cuñá Pirú. Braian Abegg, presidente del Concejo Deliberante de Ruiz de Montoya contó que no pudieron presentarse algunos productores sandieros por la sequía.

En ese sentido, Parra se refirió a las dificultades por la falta de precipitaciones y como lo afrontan. “Perjudica muchísimo la escasez de lluvia, al principio cuando se colocaron los plantines en la chacra se carecía de agua y tuvimos que regar y ahora en estas últimas semanas también se nota la falta de lluvias”. Incluso contó que la sandía ganadora se plantó en la primera quincena de julio, además de otros ejemplares de la fruta que ofrecía en su puesto.

Parra participa desde la primera edición de Fiesta de la Sandía, que se realiza desde hace once años, haciendo mención a que es un honor poder contar con este evento cultural en su localidad y ver que son cada vez los productores locales e invitados año tras año. “Lo lindo es que la gente llega para participar, se cambió la fecha en dos o tres oportunidades porque siempre lo que prevalece es ofrecer sandías de calidad y por el temor de que no sea así, se tomó dicha decisión”.

Por último, dejó su mensaje a cada productor, ya sea sandiero o de otras frutas. “En esto nunca hay que darse por vencido porque si el campo no produce, el pueblo no come, es por ello que no hay que rendirse y seguir adelante por más que cueste”.