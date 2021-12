Países apoyan la soberanía Argentina en las Malvinas

lunes 20 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Los presidentes de la países miembros del Mercosur ratificaron ayer “su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía” por las Islas Malvinas y advirtieron que “las medidas unilaterales, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas”.

El pronunciamiento surgió en el marco del la 59ª Cumbre del Mercosur, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería precisó que “los presidentes de los Estados Parte y Estados asociados reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas”.

“Asimismo, destacaron también que la adopción de medidas unilaterales, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas. Y, en ese sentido, reconocieron, al igual que en anteriores oportunidades, el derecho que le asiste a la Argentina de promover acciones legales contra las actividades no autorizadas en la referida área”, añadió el comunicado.