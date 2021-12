La falta del Presupuesto 2022 genera mucha preocupación en las provincias

domingo 19 de diciembre de 2021 | 12:35hs.

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el viernes pasado el proyecto de ley de presupuesto nacional e inmediatamente empezaron a sonar las alarmas en las provincias porque, al no contar con una ley que organice la distribución de recursos federales, el gobierno nacional podrá disponer de manera discrecional del gasto público.



En otras palabras esto significa que el año 2022 se iniciará sin una ley que estipule una cuestión tan esencial como la administración de los recursos que recauda el estado nacional y la forma en que se distribuyen esos fondos en todo el país.



En reemplazo de esa ley habrá un decreto que por estas horas ya se está redactando en el área de legal y técnica de la Presidencia de la Nación, que extenderá el presupuesto de este año para los primeros meses del 2022 y se estima que a partir de marzo el Congreso de la Nación vuelva a tratar un nuevo proyecto de presupuesto.



“El presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento”, señaló el viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán.



De acuerdo al reglamento que rige la actividad del Congreso de la Nación no hay chances de que el proyecto que fue rechazado el viernes pasado pueda volver a ser tratado en lo que queda de las sesiones ordinarias de este año que termina el 31 de diciembre y tampoco durante las sesiones extraordinarias de los meses del verano del año próximo.



De acuerdo al reglamento el proyecto de presupuesto recién podría volver a ser analizado por la Cámara de Diputados de la Nación a partir del próximo período de sesiones ordinarias, es decir a partir del 1 de marzo del 2022.



En ese contexto es posible que el gobierno nacional decida enviar un nuevo proyecto de presupuesto, quizá después de que se produzca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esa manera ingresarán a la Cámara de Diputados tres iniciativas íntimamente relacionadas: el nuevo presupuesto, el plan plurianual que establece estimaciones de déficit fiscal, reservas, crecimiento e inflación y el acuerdo que se alcance con el organismo internacional.



¿Qué pasa si no hay presupuesto?

La ley de presupuesto nacional es una normativa que tiene una duración anual. La sanciona todos los años el Congreso de la Nación, generalmente en el mes de diciembre, para organizar de qué manera se distribuirán los recursos federales en el año siguiente.



En los artículos de la ley de presupuesto queda plasmado una especie de contrato federal que rige la relación entre la Nación y las provincias en materia de distribución de partidas presupuestarias.



En esta ley también queda redactada la planificación del estado nacional en materia de recaudación y cómo se repartirán esos ingresos en todo el país para satisfacer los servicios sociales en cuestiones fundamentales como educación, salud, seguridad, transporte, justicia y todo lo que necesite la población.



Por ese motivo, la falta de esta ley genera preocupación en las administraciones provinciales y municipales, que hoy no tienen certeza de lo que recibirán para sus poblaciones locales durante el año próximo.



En ese sentido el viernes pasado el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, advirtió que "queda sin vigencia el fondo nacional de incentivo docente, que implica una pérdida de recursos para Misiones estimada en $2.176.885.001 como así también las transferencias de Anses a las jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a la Nación".



En la misma dirección se expresaron varios ministros provinciales que por estos días están haciendo cálculos para ver de qué manera se iniciarán los balances de ingresos y egresos a partir de enero del 2022.



"Obras públicas estratégicas para nuestra provincia como puentes y acueductos se quedaron sin financiamiento por la falta de presupuesto nacional, en el que figuraban estas inversiones", expresó la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana.



Lo cierto es que más allá de las discusiones partidarias sobre el proyecto de presupuesto, la realidad es que ahora al no contar con ese instrumento el gobierno nacional a través de la lapicera del jefe de gabinete Juan Manzur, podrá reasignar partidas a través de decisiones administrativas que mantienen en alerta a todas las provincias.



Son muchas las jurisdicciones como Misiones que estaban esperanzadas en obras y en políticas que estaban contenidas en la ley de presupuesto. Ahora habrá que esperar primero el decreto de prórroga del presupuesto actual y luego a partir del 1 de enero del 2022 la aplicación práctica de ese decreto.

El martes habrá sesión en Diputados

El próximo martes se volverán a sentar en sus bancas los diputados nacionales para una nueva sesión que tratará de convertir en ley las modificaciones del mínimo no imponible de Bienes Personales -elevándolo de 2 a 6 millones de pesos- que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.



La nueva sesión fue impulsada por la diputada bonaerense Silvia Lospennato en medio del maratónico debate del jueves pasado en la cámara baja. En esa oportunidad la diputada Lospennato señaló que "vamos pedir que la comisión de presupuesto sea convocada una hora antes de la sesión especial, programada para el próximo martes a las 14 horas". El pedido contó con el acompañamiento de la mayoría y por eso el martes se volverá a sesionar en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se espera que siga el cruce político por la ausencia de la ley de presupuesto.