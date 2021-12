En lo que va de diciembre hubo más casos que todo noviembre

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Los casos de Covid-19 comenzaron a subir. La calma sanitaria que se había instalado en Misiones y en todo el país desde octubre, volvió a alterarse con un nuevo incremento en los contagios.



Se trata de una realidad que se está viviendo en toda la Argentina debido al ingreso de nuevas variantes y al relajamiento en las medidas sanitarias por parte de la población.



Para tener una idea: en 18 días, diciembre superó el total de casos de todo noviembre. El mes pasado se registraron 339 y este mes ya van 371.



Esto quiere decir, además, que la media de casos diarios incrementó, según los datos oficiales hasta ayer, un 82%. Entonces, de un promedio de 11,3 contagios al día, diciembre pasó a tener 20,6. De seguir a este ritmo, el mes superará los 500, una cifra que se sobrepasó por última vez en septiembre, cuando el total llegó a 650.



Sin embargo, hay una positiva: esta vez la población está vacunada, algunos con dos y hasta tres dosis, lo que garantiza dos cuestiones primordiales. Una es la baja ocupación de camas debido a que los contagios son leves. La mayoría de los infectados se recuperan tranquilamente en sus hogares, sin la necesidad de internarse.



La segunda, y no menor, es la disminución de la mortalidad. Este dúo fue justamente el objetivo del plan de vacunación desde un principio; no evitar los contagios, como se pensó en un momento, sino que fueran más leves y -como consecuencia- que se redujeran las muertes. Hasta hoy, diciembre sumó seis muertos, tres más que todo noviembre, pero continúa siendo un número bajo si se tiene en cuenta que llegaron a haber más de 100 en un solo mes.



En Misiones, los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública indican que hasta el viernes, 1.550.923 personas se habían inoculado, de las cuales 826.810 tenían una dosis; en tanto que 609.402 se aplicaron la segunda dosis y 114.711 la tercera.



En la provincia se aplica la tercera dosis de la vacuna anticovid a demanda y sin turno en cualquier vacunatorio y no está restringida a las personas que tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo, como lo fue al principio.



Ocupación de camas

El último reporte ‘Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2021’ del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer que actualmente la ocupación de camas críticas en la tierra colorada está en 38,7%.



De las 207 camas de terapia intensiva que tiene disponible el sistema público de Misiones en diez hospitales, el viernes por la noche había 80 personas internadas con diferentes patologías, -entre ellas coronavirus- y un total de 127 camas estaban libres.



A mediados de este año, cuando el coronavirus tuvo su pico más alto en la provincia, la ocupación de camas críticas llegó al 70% y algunos centros de salud como el Hospital de Fátima o el Favaloro tuvieron ocupación plena. Puntualmente, el descenso en la saturación de las unidades de terapia intensiva (UTI) en el país, como en Misiones, se hizo evidente en agosto. En tanto, desde septiembre la tendencia en baja fue récord.



Cuando empezó la pandemia de Covid-19 una de las preocupaciones era la respuesta que podía dar el sistema de salud a los pacientes. Las imágenes y datos que llegaban desde otros puntos del mundo eran alarmantes.



Sin embargo, en Misiones, si bien hubo momentos de mayor tensión, el sistema sanitario pudo dar respuesta a todas las patologías, incluídos los enfermos por Covid.

Se reportaron 49 contagios y un fallecido

El Ministerio de Salud de Misiones reportó ayer 49 casos nuevos de Covid-19. La información oficial marca además que hubo un fallecido, oriundo de Puerto Iguazú “no vacunado por decisión propia”. Actualmente hay 259 casos activos, de los cuales 18 pacientes se encuentran internados. A nivel nacional, en tanto, se reportaron siete personas fallecidas y 4.163 contagios, con lo que suman 116.899 los decesos registrados oficialmente y 5.386.453 los contagiados desde el inicio de la pandemia hace casi dos años.