Éxodo por las fiestas y kilómetros de cola para pasar a Encarnación

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

La jornada de ayer fue caótica y lenta en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, previo a cumplirse dos meses de la apertura de ese paso internacional. Es que la cantidad de gente que decidió cruzar desde Posadas hacia Encarnación provocó una cola de hasta siete kilómetros, que llegó hasta la zona del puente El Zaimán ya en tempranas horas de la mañana.



Los conductores y acompañantes de los vehículos -la gran mayoría con patente paraguaya- debieron aguardar muchas horas para cruzar, con un calor además que agobiaba.



Minutos antes de las 20 de ayer ya habían cruzado 5.000 vehículos y alrededor de 12.000 pasajeros.



En muchos casos incluso manifestaron que debieron pasar la noche a la espera de poder trasponer el viaducto, lo que remite a una postal ya vista en épocas prepandémicas, donde las horas de espera eran cada vez más cuantiosas para intentar cruzar tanto a la ida como al regreso hacia Argentina.



De acuerdo a lo que explicó Blas Arzamendia, jefe Regional del Puesto de Control Migratorio de Encarnación, a El Territorio, en esta oportunidad el inconveniente se da solamente del lado argentino, puesto que si bien en Encarnación también mucha gente estuvo aguardando para cruzar a Misiones, no fue a los niveles altos que se pudo ver en Posadas.



Asimismo, y según pudo saberse, la gran mayoría de los que tuvieron que esperar horas y horas fueron paraguayos que residen en Argentina y decidieron cruzar para pasar las fiestas con sus familias en el país de origen.



Martín Ayala, delegado de ATE de Migraciones Argentina, sostuvo que “están viniendo desde todo el país”, lo que fue confirmado además por testimonios de quienes aguardaban en la extensa caravana de automóviles detenidos a la vera de la calzada.



“Nosotros vivimos en La Matanza, salimos el viernes y pasamos la noche acá en la cola para poder cruzar hoy. Ya estamos acostumbrados a la burocracia de la frontera, pero lo importante es volver a ver a la familia. Hace dos años que no venimos”, dijo Silvio González, paraguayo residente en Argentina.



Situación similar vivió Alberto Rodríguez, otro paraguayo que también reside en Argentina, quien indicó: “Yo vengo de Rosario, siempre me tomo vacaciones para esta época y todos los años es lo mismo. Ahora es por los protocolos, pero siempre el paso es lento. Antes no había protocolos y también era lento. Venimos con los PCR hechos ayer y esperamos cruzar ahora para que sean válidos y no nos hagan hacer de nuevo. Nosotros somos de Capitán Miranda y hace dos años que no vemos a nuestras familias”.



El cupo y protocolos

Si bien la cola se vio para cruzar desde Argentina a Paraguay, también se puede ver ya un intenso movimiento en el sentido contrario.



En este caso –a diferencia de lo que ocurre para pasar al país vecino– se debe recordar que Misiones tiene un cupo de 8.000 ingresos diarios.



Este cupo, que había sido elevado por tercera vez a inicios del mes de diciembre, representa un regreso a lo que era el movimiento antes de la pandemia. Es que de acuerdo a lo que señaló Arzamendia, durante 2019 el promedio de cruces oscilaba los 10.000 por jornada, mientras que en la temporada de verano, la cantidad ascendía a 15.000 personas por día.



En ese marco, ayer remarcó también que “del lado paraguayo se mantiene el nivel de fila, sobre el puente y sobre territorio paraguayo. Lo que se hace es ir pasando en tandas para no sobrecargar el puente, pero las entradas al país se hacen de manera normal, aunque se ven aglomeraciones porque la gente viene toda junta”.



En tanto, desde Migraciones de Argentina manifestaron que “hoy (por ayer) es el primer día de los paraguayos que regresan a su país y si bien se trabaja con todo el personal, lo solicitado por los protocolos vigentes hace que el paso sea lento”.



También anticiparon que “igual esperamos que el pico del pase sea entre mañana (por hoy) y el lunes ya que muchos trabajan hasta hoy o mañana y salen de vacaciones y en viaje rumbo a Posadas desde Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. La mayoría viene en auto propio pero también vamos a recibir muchos colectivos. Hasta el 24 habrá mucho movimiento”.



Teniendo en cuenta esto, desde el organismo nacional solicitaron a las personas que no tengan urgencia de ir a Paraguay esperar para realizar el pase “debido al éxodo de paraguayos que vienen para Misiones, que es uno de los corredores seguros para salir del país”.



Es menester recordar que para lo que es tránsito vecinal fronterizo, Paraguay solamente pide contar con el esquema completo de vacunación.



Sin embargo, si la idea es ir más allá de Encarnación, se pide PCR negativo de hasta 72 horas antes de cruzar o test de antígenos de 24 horas, más el esquema completo de vacunación y un seguro de viajero que se encuentra disponible en la página de Migraciones.