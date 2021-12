Fin de semana con mucho movimiento en Irigoyen

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Ayer, al igual que los anteriores fines de semana y feriados tras la apertura de frontera, se vio un intenso movimiento en el paso fronterizo entre Bernardo de Irigoyen y la ciudad Brasileña de Dionisio Cerqueira.



Si bien aún no se dio un gran número de egresos de argentinos con fines turísticos en Brasil, luego de la habilitación del turismo terrestre, de todas maneras prima el tráfico vecinal fronterizo pero con más ingresos de brasileños con el objetivo de hacer compras o visitar a familiares en territorio argentino.



Durante la mañana de ayer, para el ingreso a Argentina se generaron filas de vehículos de unas dos cuadras.



Favorecidos por las diferencias cambiarias, con un real entre los 30 y 33 pesos, los brasileños llegan a los comercios irigoyenses en busca de productos comestibles, como carne, aceites, dulce de leche, harina de trigo y la mayoría de los que componen la canasta básica alimentaria. También se llevan los preferidos de siempre como ser chocolates, alfajores y turrones; además de productos de limpieza, cosmética y perfumería, artículos de farmacia y bebidas como vinos, espumantes, whisky y energizantes. A esto, se suman las compras navideñas que los residentes del vecino país eligen hacer en supermercados y tiendas argentinas.



No obstante, el combustible lidera las ventas ya que el brasileño lo consigue a mitad de precio que en su país, lo que hace que en los últimos días las cuatro estaciones de servicios de la localidad registren faltantes y extensas colas para cargar.



Cabe recordar que debido a la alta demanda, en el caso de la estación de servicios YPF de Bernardo de Irigoyen, desde la semana pasada se empezó a limitar la venta a brasileños, con tan sólo 14 litros por vehículos , siempre que cuenten con patentes extranjeras. También se implementaron filas diferenciadas, situación que no se daba en los días anteriores. Las largas filas en las estaciones es una constante desde la apertura de fronteras, pero aumenta los fines de semana y feriados en Brasil, duplicando o triplicando las ventas en esos días.