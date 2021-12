Con buena pisada

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Los candidatos tienen que demostrar para qué están con el correr de los torneos. Guaraní llegó a Mercedes con la misión de sacar un buen resultado, pero además para demostrar en juego que está para pelear por un ascenso.



La Franja dominó a Comunicaciones en Corrientes, esperó los momentos justos, fue de menos a más y ganó por 2-0, un resultado que lo dejó bien parado para la revancha de los octavos de final de la región Litoral Norte.



Comunicaciones salió a imponer condiciones, pero rápidamente Guaraní le sacó la pelota. Se armó un partido trabado en el medio y en el que ambos apostaron al error del rival.



El conjunto local apostó por la banda derecha, con Santiago Gómez y Matías Pereyra para complicar a Manuel Roa, pero el defensor respondió bien, aunque no pudo pasar mucho al ataque.



Por eso la Franja volcó su ofensiva hacia el lateral de Tarrito Pérez. El defensor se juntó con el Pájaro Benítez y desde ese costado llegaron las mejores jugadas combinadas de los misioneros. Cuando Benítez se encontró con Motta y Barinaga apareció lo mejor de Guaraní.



Al ‘10’ le costó el ritmo tras varios partidos fuera del campo de juego, pero cuando pudo intentó exigir a Ramón Gómez. Cuando Barinaga no pudo generar, apareció Motta y se hizo cargo del fútbol de la Franja.



A Comunicaciones le empezó a pesar el ritmo que impuso Guaraní. Poco a poco la Franja ganó terreno y empezó a llegar con más frecuencia al área de Gómez, aunque no estuvo fino en los últimos pases y por eso la pelota no le llegó con claridad a Valsangiacomo.



Santiago Gómez rompió el monopolio de Guaraní tras un pelotazo a espaldas de los centrales. El ‘10’ tomó la pelota en el borde del área, pero su remate se fue lejos del arco de Eduardo Flores.



Guaraní terminó mejor el primer tiempo ante un Comunicaciones que no aguantó el ritmo físico y se replegó cerca de su arquero. La Franja se fue al descanso con la bronca de no haber podido romper el cero.



Pero de tanto ir, Guaraní tuvo premio. Arrancó el complemento como había terminado la primera etapa. Presionó, recuperó la pelota y tras una gran triangulación entre Barinaga, Valsangiacomo y Motta, el mediocampista la clavó en un ángulo para el 1-0.



El resultado a favor dejó a la Franja con más opciones. Comunicaciones se vio obligado a salir, a dejar espacios y los misioneros crecieron. Almirón reemplazó a Barinaga y complementó a Motta en la generación de juego.

La Franja mostró toda su jerarquía en un terreno complicado. Foto: Denis Prieto.

Braian Domínguez entró concentrado por el lateral derecho y en una desatención de la defensa sacó rédito. El mediocampista aprovechó una serie de rebotes en el área, le pegó mordido, pero la floja reacción del arquero Gómez lo ayudó y puso el 2-0 para Guaraní.



A partir de ese momento la Franja se replegó, juntó las líneas, pero siguió siendo protagonista. Marczuk movió el banco y le dio aire a la mitad de la cancha con Cardozo y Fernández ante un Comunicaciones que tuvo la pelota, pero nunca generó peligro.



Guaraní se hizo fuerte fuera de casa y se llevó para Misiones un 2-0 vital para su ilusión de pelear por el ascenso. El miércoles, desde las 21.15, recibirá a Comunicaciones con la misión de cerrar la serie y darle a su hinchada un buen regalo antes de Navidad.