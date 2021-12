El divertido video de Luisana y sus hijos cantando

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

El fin de semana Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores con un divertido video que demuestra que el espíritu navideño reina en su hogar en vísperas de las Fiestas de fin de año. Desde Canadá, y con su luminoso árbol de fondo, la actriz contó que le pidió a sus hijos Noah y Elías que le enseñaran la clásica canción “Jingle Bells”. Los pequeños de 8 y 5 años respectivamente demostraron que se saben a la perfección cada estrofa, pero su madre tuvo algunos inconvenientes para repasar la letra en inglés.



“La prueba de que mis hijos me enseñan todos los días cosas grandiosas”, tituló la publicación. En el clip se para frente a sus dos hijos, quienes aparecen sentados de espalda, y les recuerda: “Hoy me iban a enseñar la canción de... Jingle Bells, ¿cómo es?”. Rápidamente el menor de los varones toma la iniciativa y empieza a entonar el estribillo: “Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way”.



Luego de una pausa la actriz les pide que vayan por partes mientras intenta replicar la misma pronunciación que sus hijos. ‘Oh, all the fun, it is to ride’, continuó Luisana, y Elías no dudó corregirla al darse cuenta de que cometió un error: “No, mama...’Oh, what fun. It is to ride’”. Entre risas, Lopilato siguió con su original versión del hit de Navidad que muchas veces interpretó sobre el escenario su esposo, el cantante Michael Bublé.



Después de algunas muecas de temor ante la cámara y carcajadas por las imprecisiones de la actriz, siguieron cantando hasta llegar casi al final del tema musical. Sin embargo, sus hijos se percataron de varios furcios y tras marcarle algunos, disfrutaron del momento. El posteo superó el millón de reproducciones rápidamente e incluso Bublé sorprendió con un comentario en castellano: “Me derriten”, alegó.