Prófugo luego de chocar y matar a dos hombres en Pozo Azul

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

En horas de la mañana de ayer un terrible accidente de tránsito dejó como saldo dos víctimas mortales. El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 17, a la altura de la localidad de Pozo Azul, e involucró a un automóvil y una motocicleta, en la que iban las dos víctimas fatales.



Los fallecidos fueron identificados por fuentes policiales como Wilmar Cuna (30) y Elías Olivera (24), quienes perdieron la vida en el acto según el análisis de la escena por parte de la Policía.



Ambos iban en la motocicleta y el automóvil implicado no fue hallado en la escena, por lo que se presume que huyó tras el impacto. Ayer por la tarde el coche presuntamente involucrado fue hallado, pero el conductor permanecía anoche en condición de prófugo.



Los efectivos de la comisaría local fueron notificados del accidente poco antes de las 6 de la mañana, luego del llamado de vecinos que pasaban por el lugar. Por esta razón se trasladaron al kilómetro 90 de la mencionada calzada, donde constataron lo sucedido.



Una de las hipótesis de los investigadores de la Unidad Regional IX es que el vehículo menor no contaba con luz en la parte posterior y eso pudo haber desatado la tragedia. Todo es materia de investigación.



Según lo que indicaron fuentes cercanas al hecho, los hombres se dirigían a trabajar en una chacra y circulaban en sentido Bernardo De Irigoyen-Pozo Azul, cuando fueron embestidos por un auto que iba en el mismo sentido. La fuerza del impacto fue tremenda y quedó en evidencia por el estado y la distancia que quedaron los cuerpos.



Al respecto, una de las víctimas fue identificada recién cerca del mediodía.



Automóvil incautado

En cuanto al vehículo, tras tareas de investigación, los uniformados hallaron un rodado con características similares dentro del municipio. Ante las coincidencias y sumando que cuenta con un golpe en la parte delantera, solicitaron un pedido de allanamiento al Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, el cual fue autorizado.



El procedimiento se concretó en horas de la tarde en una vivienda del Paraje Mondori, donde los efectivos incautaron un Chevrolet Onix color blanco presuntamente involucrado. Sin embargo, el conductor del rodado no fue hallado en el lugar y ayer por la noche se encontraba en condición de prófugo.



Del procedimiento participó el juez Ariel Belda Palomar y el secretario en turno, además de las diferentes dependencias de la Unidad Regional de San Pedro. También estuvieron los profesionales de la División de la Policía Científica de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen.

En cifras

178 Según la estadística llevada adelante por El Territorio, en lo que va del año fallecieron 178 personas en accidentes de tránsito en Misiones.