Carrerón para Chicho

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi tuvo una destacada actuación y culminó 15° en la final de la categoría Senior Max en el Mundial Rotax de Karting, que se realizó en el circuito Internacional de Bahréin y fue el mejor Sudamericano en su categoría.



El posadeño hizo historia ya que por primera vez un misionero completa un Mundial Rotax, certamen que se corre desde el 2000.



Chicho, que fue el único argentino que se llegó a la final, tuvo una áspera largada desde la 14° posición, en la primera curva se le cruzó un rival adelante y por no chocarlo se tiró afuera y cayó a las 25 posición.



Desde ese lugar empezó a remontar posiciones y llegó a posicionarse en la 18° posición, pero un nuevo toque lo volvió a retrasar y vio la bandera a cuadros en la 20° posición en pista.



El ganador de la competencia y el nuevo campeón Mundial es el inglés Mark Kimber



Luego de la competencia, las autoridades de la prueba penalizaron a cinco pilotos por los distintos toques que habían perjudicado al misionero y así Grimaldi recuperó cinco puesto y terminó en el top 15 del Mundial entre 72 participantes que tuvo que la categoría Senior.



De los 10 representante que mandó Argentina, Grimaldi logró la cuarta mejor ubicación y en su categoría fue el mejor representante de Sudamerica.



“Me voy feliz”

“Súper feliz, una semana muy difícil, muy exigente y con mucho aprendizaje. Fuimos rápidos desde el principio y por ser nuestro primer Mundial de Rotax lo hicimos de la mejor manera siendo 15 de los mejores 72 pilotos del Mundo y el mejor Sudamericano, así que me voy feliz de haber entregado todo”, explicó Grimaldi.



Sobre la final, contó: “Fue muy áspera con muchos toques de trompa, trompos, y eso nos perjudicó. Por suerte los comisarios sancionaron bien. Gracias al equipo Zaffaroni Kart por el trabajo inalcanzable para estar adelante en cada salida a pista, a toda la gente por el aguante desde hace semanas, mi familia que sin ellos esto no lo hubiese podido hacer y todos mis sponsors que hicieron posible este sueño”.



Ahora el piloto de la Tierra Colorada emprenderá el regreso y la próxima semana llegará a Misiones para planificar su temporada 2022.