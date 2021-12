Los brindis de fin de año llenan mesas en restaurantes y bares

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La celebración tradicional de juntarse con amigos o compañeros de trabajo para despedir el año vuelve a destacarse entre los locales gastronómicos de Posadas.



A fin de 2020, con la pandemia mostrando todavía números altos de contagios en Misiones, los encuentros estuvieron más acotados. Ahora en cambio con una gran apertura de actividades se nota más la concurrencia de grupos de personas que se juntan para despedir el año. En las propuestas, los restaurantes ofrecen alternativas para compartir rápido entre los asistentes, aunque la tradicional pizza y las cervezas suelen ser las combinaciones más elegidas en casi todos los negocios. En tanto hay consultas frecuentes para reservar mesas



“Es histórico que se junten amigos, compañeros de trabajo, compañeros del gym, grupos de egresados, para hacer el cierre del año”, comentó Martín Oria, propietario del restaurante Itakua. Diferenció con respecto al año pasado, que en 2020 para esta fecha todavía se hacían muchos eventos clandestinos y hoy con una apertura casi normal la gente se está volcando a los locales gastronómicos para los encuentros.



Recordó en tanto que están trabajando con “un máximo de 10 comensales por mesa, si hay más personas se agregan en otra mesa con cierta separación”.



En cuánto a la modalidad en que se manejan las reservas para acceder a mesas amplias recordó que “cada negocio maneja su capacidad a criterio. En mi caso si se quiere hacer una reserva en un fin de semana en un horario muy tarde, no estoy tomando reservas. Porque no puedo matar una mesa para las 22.30 cuando hay gente que está entrando desde las 19 o 20 y nosotros trabajamos con rotación”.



Por su parte, Francisco Souza, socio gerente de Amarú resto bar, dijo que diariamente se ven grupos muy variados que llegan para celebrar anticipadamente el fin de año. “Como todos los años se encuentran grupos de distintos lugares, gimnasios, escuelas, ambiente laboral que eligen los restaurantes para despedir el año. En general nos consultan con una semana de anticipación o unos días antes para hacer sus reservas, por suerte algo que dejó la pandemia es que la gente trata de organizarse con tiempo”, evaluó.



Comentó que en general se ven grupos de unas 15 personas, que se ubican acercando mesas. Agregó en tanto que además del público habitual “también estamos viendo más turistas”.



El empresario anticipó que en su caso trabajarán el 25 de diciembre y el 1 de enero, no así el 24 y el 31 de diciembre.



Desde la parrilla restaurante El Rancho, Cristian Giudice su encargado, coincidió en que en los últimos días se ven más “grupos de amigos, que comparten algún deporte, de trabajo, como también así empresas privadas que despiden el año, oficinas públicas que también lo hacen. Y se ve más movimiento por supuesto de lo que fue el año pasado cuando estábamos empezando a salir de una pandemia, con muchos protocolos y cuidados”.



Detalló que trabajan con variados menús para ofrecer a los grupos y pensando en la rapidez del servicio. “Si por supuesto que contamos con diferentes tipos de presupuesto para el bolsillo de todos, como también de menúes para grupos grandes. Justamente pensando en la velocidad del servicio. En general viene bien la temporada”, acotó el directivo.



Bares llenos

Germán Napolí, encargado del bar Holy apuntó que los pedidos para recibir grupos son constantes. “Si hay mucha gente que constantemente nos está pidiendo lugar. Gente en grupos muy variados por cantidad. Pero hay días como hoy que no podemos reservar porque tenemos mucha demanda”, comentó y explicó que ayer inauguraban un sector bailable en el bar.



Resaltó en tanto que los miércoles “tenemos una promoción especial para sólo mujeres que pueden juntarse a hacer su despedida del año con un 50% de descuento en todo lo que consuman”.



Desde Casso Bar, Dahiana Bárbaro una de sus propietarias apuntó que en lo que va de diciembre hubo más grupos que reservan celebrar tanto cumpleaños como el cierre del año.



“Estamos viendo que hay más grupos que consultan y reservan, nosotros tenemos un patio amplio y ahí armamos mesas para 20 o 25 personas. Les ofrecemos un menú especial si nos reservan con al menos 24 horas de anticipación, pero por lo general piden la carta donde le ofrecemos variedades de pizzas, empanadas, papas fritas y para tomar cervezas artesanales”, comentó. Y acotó que en cuanto a bebidas “también en esta época se piden mucho las caipirinha o las caipiroscas que nos acercan un poco a Brasil”.

La Costanera es una de las zonas más concurridas para brindar. Foto: Sixto Fariña

Más festejos de empresas y eventos corporativos

Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) comentó que por estos días se agregaron a la demanda de eventos muchas reuniones y festejos empresariales, que evidencian una notable recuperación.



“Hay una demanda totalmente desbordante, que supera la oferta que se puede dar, eso por un lado y por otro la necesidad de la gente de poder juntarse, de poder compartir, eso reactivó los eventos empresariales que venían muy golpeados”, indicó.



Detalló que “ahora se vio que todas las empresas volvieron a hacer sus cenas de fin de año sus eventos, sus agasajos al personal. En general se reactivaron también los eventos corporativos como presentación de productos”.



Jilek recordó que también hasta la semana próxima hay recepciones de colegios secundarios que se siguen haciendo en toda la provincia. “A los eventos de fin de año se suman realizaciones que se estuvieron haciendo con artistas nacionales, hay programado para enero y febrero algunas presentaciones, que ojalá todo siga bien en cuanto a los cuidados para que no nos vuelva a afectar la pandemia”.



Desde Amproe se apuntó a que una de las limitantes en los trabajos sigue siendo la constante escasez de personal técnico para cubrir una gran cantidad de espectáculos que están volviendo. “Hay mucho personal técnico que se volcó a otras actividades y es gente que es muy difícil de suplantar. Se están formando nuevos técnicos, también mozos y personal para decoración pero es algo que va a llevar tiempo”.



Más realizaciones

Agregó de cara al 2022 que podrán trabajar en los eventos con “una herramienta como es el Ahora Eventos, que permitirá financiar en 12 cuotas y con un reintegro del 25% que es muy importante para que los clientes se puedan organizar”.



Proyectó por otra parte que “el año próximo están volviendo congresos y ferias de nivel internacional gracias a la confirmación de algunos vuelos internacionales que se están volviendo a establecer. Estos eventos van a movilizar además del sector de eventos, al gastronómico y hotelero de Posadas y Puerto Iguazú. En definitiva hay muy buenas perspectivas y finalizamos muy bien este año, agradeciendo también el acompañamiento del gobernador y muchos intendentes que se preocuparon por hacer un seguimiento a cómo veníamos con nuestro trabajo”, concluyó.