Chile elige nuevo presidente en una pelea entre dos extremos

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Chile cerrará hoy la campaña presidencial más agresiva y polarizada de las últimas décadas. Hoy sabrá si a partir de marzo el presidente será un joven líder de izquierda que impulsa cambios profundos para revertir las desigualdades históricas, o un abogado ultraconservador que defiende los valores de patria, familia y orden, promete mano dura contra la delincuencia y un modelo económico neoliberal.



Después de cuatro semanas de enfrentamientos verbales, descalificaciones, acusaciones y chicanas Gabriel Boric, de 35 años, representante de la alianza Apruebo Dignidad -que reúne a su Frente Amplio y el Partido Comunista- y José Antonio Kast, de 55, del Partido Republicano, se enfrentan en un balotaje inédito en 30 años de democracia en este país.



Por primera vez desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, los candidatos que llegan a esta segunda vuelta no pertenecen a las alianzas tradicionales de centroizquierda o de centroderecha que se alternaron en el poder.



Irrumpieron desde los dos extremos del arco político, tal vez como parte de un proceso de cambios que se inició con la revuelta social de 2019, cuando miles de personas salieron a las calles a reclamar reformas profundas para poner fin a décadas de inmensas desigualdades.



La primera vuelta de las elecciones, en noviembre, mostró un furioso “voto bronca” contra el establishment político y las alianzas que gobernaron desde 1990.



Así las cosas, para una porción de la sociedad, Boric es la imagen de los cambios que esperan, y que comenzaron a avanzar con la nueva Constitución en la que se está trabajando ahora.



Para la otra, Kast es quien llevará el país por la senda correcta, luego de esas protestas que en lo concreto por ahora sólo dejaron destrozos y más delincuencia.



Desde la primera vuelta del 21 de noviembre, las encuestas pasaron de un empate a una mínima ventaja de Boric, luego a otro empate y, finalmente, el líder de izquierda aparece otra vez unos pocos puntos por delante de Kast.



De todos modos, quedan abiertas varias incógnitas. En Chile el voto no es obligatorio, y habrá que ver cuántas personas se movilizan para ir a elegir entre dos nombres que no terminan de convencer a una gran porción de los ciudadanos.

Boric, líder de izquierda de 35 años.