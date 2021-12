Lula arrasa en las encuestas presidenciales para el 2022

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

La Confederación Nacional de Transporte, y el Instituto de Investigaciones MDA de Brasil, estimaron que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, superaría en más del doble de votos al actual mandatario Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de octubre de 2022, a partir de los resultados de una encuesta aplicada por ambas entidades.



El sondeo, realizado del 9 al 11 del mes en curso, registró que del 41.3 por ciento de aceptación obtenido anteriormente, el también representante del Partido de los Trabajadores incrementó su favoritismo al 42.8%; mientras que el mandatario, Jair Bolsonaro, descendió del 26.6% de aprobación al 25.6%.



El resto de los candidatos postulados a la presidencia, tales como el ex juez Moro, no alcanzarían más del 10 por ciento de los votos a favor.