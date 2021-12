Mala alimentación, lo más detectado en operativos de salud en las escuelas

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane) se lleva adelante en Misiones hace ya varios años y este 2020 realizó controles y detección de patologías a 960 niños y niñas de 25 escuelas de toda la provincia de Misiones.



En este contexto, la mala alimentación fue lo más detectado en estos estudiantes, lo que se vio en el diagnóstico de caries en dientes de leche así como en casos de sobrepeso y obesidad. En menor medida se presentaron cuadros de problemas de visión.



“Sigue siendo la patología odontológica la de mayor frecuencia. Se detectan caries en los dientes de leche y un gran porcentaje con caries en el primer molar permanente. No son comunes las caries en los dientes de leche, eso habla de que allí hay una falta de higiene pero también una serie de factores ambientales como una alimentación no adecuada”, señaló en diálogo con El Territorio, Guillermo Rolón, responsable del programa en Misiones.



Y continuó: “Lo segundo es el tema nutricional, el 36% son chicos que tienen sobrepeso y obesidad. Esto ya viene de años anteriores y el porcentaje también se mantiene. Se trabaja en las escuelas el tema de hábitos alimenticios saludables y se charla con la docente y la madre si hay que derivarlo con un nutricionista y pueda seguir un tratamiento”.



Por la pandemia y la virtualidad, los operativos no pudieron realizarse en las escuelas el año pasado y en el 2021 arrancaron recién en agosto, por lo que la llegada no fue tan masiva como en años anteriores, que alcanzaba hasta 9 mil chicos.



“Este año la meta era poder trabajar dentro de las aulas, que era lo que años anteriores se hacía. Retomamos las actividades en agosto en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, los directores de zona y el Ministerio de Educación, y decidimos llevar esta actividad a los niños en vulnerabilidad y más sabiendo que era difícil el acceso a los centros de salud. Proyectamos el trabajo en escuelas que tenían mayor vulnerabilidad en la provincia”, explicó el médico.



En el trabajo coordinado entre los ministerios se llega a la escuela con diferentes profesionales para detectar patologías en los niños, muchos de ellos sin haber recibido un control médico desde el año. En el caso de encontrar problemas de visión, de audición, dentales y hasta cardiológicos facilitan todas las vías para que los niños puedan ser atendidos en los centros de salud.



Actualmente se los deriva al centro de salud más cercano para evitar que se colapse la atención en el Hospital Pediátrico, donde se los mandaba años anteriores. Asimismo, se controlan las libretas de vacunación y se completan los calendarios de los que estaban sin ellas.



“Si antes se detectaban chicos que no habían pasado por ningún control de salud, este año aparecieron más, por eso el accionar de los docentes y los directores para nosotros es muy importante”, reconoció Rolón.



Lo tercero más encontrado son las complicaciones en la visión, pero en menor grado. Atención Primaria de la Salud (APS) se encargó de conseguirles turnos con un oculista y sólo dos de los chicos necesitaron usar anteojos, que también se les gestionó a través de la cartera sanitaria provincial



“Estos casos siempre se detectaron, pero la Sociedad Argentina de Pediatría hace hincapié en el cuidado en el uso de las pantallas, pero nosotros encontramos poco como para atribuirle a eso”, comentó.



En los operativos de este año se priorizaron los chicos de la escuela primaria, pero en ocasiones anteriores también llegaban a Nenis y Escuelas de la Familia Agrícola (EFA). Para el 2022, el objetivo es llegar a más establecimientos escolares y a más chicos que quizás no tienen posibilidades de fácil acceso a los centros de salud.