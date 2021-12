“Me apuran con el Fondo y no me aprueban el Presupuesto”

domingo 19 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer a los sectores opositores que lo “apuran para cerrar rápido” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero, al mismo tiempo, rechazan el proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso, al participar de la presentación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense.



El mandatario aprovechó el mensaje en el Museo Quinta 17 de Octubre, ubicado en la localidad bonaerense de San Vicente, para fijar su postura luego del rechazo que recibió el viernes en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que se extendió durante más de 20 horas, con fuertes contrapuntos.



“Yo lo que pido es un poco de honestidad intelectual. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y, si no lo hacen, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer“, expresó el mandatario en el cierre del acto.



A pesar del revés que recibió su administración en la Cámara baja, Fernández avisó: “Yo en el 2022 voy a seguir gobernando porque represento el interés de los que menos tienen”.



Por último, el mandatario le pidió a la militancia peronista “mirar el 2023, que va a ser nuestro porque vamos a ganar”.



Fernández recordó que, durante su presidencia, a Cristina Fernández de Kirchner “la dejaron sin presupuesto en 2010”. Y completó: “Y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022”.



En otro orden, en su discurso en San Vicente, el presidente recordó la figura de Néstor Kirchner y aseveró que con el ex presidente fallecido “empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder” debido a que “se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle”.



En ese tramó exhortó a la dirigencia peronista a traer “a los que no estuvieron con nosotros” y añadió: “Digámosles que hay dos modelos de país: un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que gane la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina”.



Previamente, en su discurso, Máximo Kirchner cuestionó el “acoso” que recibe el gobierno nacional desde ciertos poderes: “No es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y es a las ideas que expresamos nosotros, eso es lo que tenemos que tener en claro. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos”, dijo el flamante titular del PJ bonaerense.



“En esa tarea Alberto nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar”, le pidió Máximo a Fernández.

Crítica interna en JxC: “Voltear el Presupuesto no era una opción”

La Coalición Cívica (CC) sostuvo ayer que “voltear el Presupuesto no era una opción”, y cuestionó la ausencia de una “posición más inteligente y responsable” dentro de Juntos por el Cambio (JxC), en una fuerte crítica hacia el interior de la coalición opositora, luego del rechazo del viernes en la Cámara de Diputados al proyecto presentado por el gobierno nacional.



“Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable”, sostuvo la CC en un comunicado de prensa difundido ayer.



En el comunicado, la CC -que integra junto al PRO y al Radicalismo la coalición opositora- sostuvo que “la incapacidad del oficialismo para entender que para gobernar cuando se está en minoría se debe ceder fue determinante”.



“Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió. Ahora el Congreso no podrá tratar un nuevo presupuesto hasta el 1 de marzo, porque lo impide nuestra Constitución Nacional”, añadió.