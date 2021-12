Feria solidaria para comprar silla de ruedas motorizada

domingo 19 de diciembre de 2021 | 4:54hs.

En Jardín América, una familia decidió hacer una feria de garaje en la cual se vende ropa y diferentes artículos para el hogar con el firme propósito de juntar dinero y así poder comprar una silla de ruedas motorizada para Javier Bogado.

El Territorio dio a conocer este año la historia del joven jardinense de 26 años que padece distrofia muscular duchenne. Esta enfermedad es causada por una mutación en el ADN y se presenta en uno de cada 3500 varones.

Javier no puede caminar desde los 13 años, la mitad de su vida transcurre en sillas de ruedas y los músculos -tanto de sus manos como piernas- no le responden y depende en gran medida de la ayuda de otras personas. "Vivo con mi mamá Mabel Nordfors y mi hermano Sergio", contó en diálogo con este medio.

"La feria de Mabel" es una idea que surgió en conjunto entre la madre del muchacho y su tía Carmen. "Queremos comprar mi silla de ruedas especial, ya que por lo que me sucede necesito más independencia, trasladarme solo de un sitio a otro", contó Bogado.

En la feria se puede encontrar una variedad de productos, entre ropa seminueva y usada, calzados, artículos para el hogar, adornos navideños, bordados, cuadros, libros, juguetes, toallones y tazas, entre otras cosas. Se trata de una opción accesible al bolsillo de cualquiera como regalo de fin de año, al tiempo que se está colaborando con una causa noble.

"Hacemos esta actividad los fines de semana y tal vez continuemos por prolongado tiempo. Hoy (por ayer) feriamos por tercera vez, primero fue en mi casa, luego en la plaza Colón cuando se dio la feria navideña y ahora en la casa de mi abuela", comentó el joven.

Además, amigos y vecinos donaron algunas cosas para contribuir a la oferta de la feria y así juntar el mayor dinero posible.

"Sigo con tratamiento médico de por vida, anteriormente iba a Buenos Aires una vez al año, luego a Corrientes capital y ahora desde que inició la pandemia me traslado a Posadas", especificó.

Actualmente, Javier necesita una silla de ruedas motorizada y cuesta casi un millón de pesos, por lo que le queda mucho camino por continuar para conseguir el objetivo; pero no pierde la fe y se mantiene confiado de que en algún momento podrá lograrlo. Mientras tanto, acompañará a su mamá y su hermano en la feria que nació con fines solidarios y apuesta a consolidarse con el paso del tiempo.

A Javier le gusta la música, participa en un programa de radio de la localidad y además se desempeña como DJ en fiestas privadas. "Me puse el seudónimo de DJ CR7, me gusta mucho Cristiano Ronaldo y por eso me puse así para cuando voy a pasar música", expresó.

Javier es un joven inquieto, atento y comprometido con lo que hace. Su único deseo es encontrar la cura a esta enfermedad y volver a caminar.