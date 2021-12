Incendio consumió 8 hectáreas de un área natural protegida en Puerto Libertad

sábado 18 de diciembre de 2021 | 11:20hs.

Un incendio intencional afectó alrededor de 8 hectáreas de malezas, pajonales, árboles nativos y pinares (superficial aéreo), en el área de la aldea mbyá guaraní “Nuevo Amanecer”, “Sendero Paso del Yaguareté” y el área natural protegida adyacente. La extinción del siniestro demandó la árdua tarea de una quincena de bomberos voluntarios de Puerto Libertad.

“Fueron 6 horas de intenso trabajo, 15,38 a 21,43 horas, con la afectación de 15 efectivos y 4 móviles, precisó el jefe del cuerpo activo David González; el fuerte viento existente en el momento dificultó las tareas”.

El fuego, evidentemente provocado por los mismos actores en los mismos lugares ya por enésima vez, puso en peligro las propias viviendas de la comunidad; cruzó la ruta nacional 12 en el coronamiento del dique Norberto Veloso, quemando a su paso postes y cableado de energía eléctrica.

Al respecto el encargado de redes del Distrito local de EMSA Carlos Pereira, brindó precisiones: “el fuego destruyó 7 postes de 33 mil kilovoltios y 5 postes de baja tensión, línea que abastece a la propia aldea; y lo más grave aún, la línea que permite el bombeo de agua desde la toma, que a través del acueducto lleva el vital líquido a la planta de tratamiento del centro urbano, distante unos 3,5 kilómetros”.

La reiteración de hechos similares en el mismo lugar, sin que nadie pueda hacer algo –al menos un apercibimiento a los pobladores del lugar- llamó la atención de todos los involucrados en apagar el fuego. Otro tema es que si no se toman medidas, un siniestro similar podría ser incontrolable, debido a que el área natural protegida tiene varias hectáreas de monte nativo de difícil acceso, y rodea a la central hidroeléctrica Uruguaí; por último un tema no menor, si la cooperativa no tuviera el sistema alternativo de abastecimiento desde pozos semisurgentes, la población sufriría las consecuencias. En este caso durante 6 horas, funcionó el sistema alternativo mencionado.