Quedó habilitado con Brasil el paso internacional Santo Tomé-San Borja

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

El gobierno nacional autorizó ayer la apertura, con protocolos, del paso fronterizo terrestre Santo Tomé-San Borja, que une la provincia de Corrientes con Brasil. Representa uno de los pasos habituales para trasladarse en colectivo hasta las playas de Brasil.



Si bien la decisión se conoció a primera hora de ayer, recién a media tarde se dio a conocer el protocolo que entró en vigencia y que establecen los cuidados en el marco de la pandemia por coronavirus.



De esta forma se concretó la apertura de otro paso seguro, como lo viene haciendo el país con los países limítrofes Uruguay, Brasil y Paraguay.



A través de la Decisión Administrativa 1223/2021, publicada en la víspera en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete Juan Manzur confirmó la medida autorizando la apertura del paso fronterizo terrestre entre Santo Tomé y Sao Borja de la República Federativa del Brasil, como corredor seguro internacional en la Provincia de Corrientes para el ingreso a la Argentina.



De esta manera se suma al ya habilitado Centro de Frontera Paso de los Libres y Uruguayana y otros lugares del país, como sucede en Misiones.



El nuevo paso, como se indicó recién estuvo en condiciones de ser traspasado a última hora de ayer cuando se concluyó con el protocolo.



Los requisitos

Entre los requisitos para residentes vecinales de Santo Tomé y de San Borja se exige, realizar el trámite migratorio en ambos países, al ingreso y egreso.



Documento de identidad u otro que certifique domicilio en cualquiera de las dos cuidades. Certificado de doble vacunación con más de 14 días de aplicación de la segunda dosis.



En cuanto a los requisitos para el ingreso a la República Argentina de extranjeros, argentinos y extranjeros residentes en Argentina, se pide el certificado de doble vacunación con más de 14 días de aplicación de la segunda dosis.



Test PCR negativo con no más de 3 días de antigüedad respecto de la fecha de ingreso.



Realización de la declaración jurada electrónica en la Dirección Nacional de Migraciones. Para extranjeros, póliza de seguro con cláusula de amparo contra el Covid-19.



Justamente la directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano también había difundido los requisitos para quienes ingresen al país por ese paso fronterizo, tras aclarar que “los argentinos y residentes que no hayan completado su vacunación también podrán ingresar al país, pero deberán realizar aislamiento obligatorio y hacerse un test de PCR al séptimo día de su arribo al país”.



En cambio, quienes cumplan los requisitos señalados, “podrán ingresar al país y estarán eximidos de realizar el aislamiento”.



Se consultó además los valores actualizados del peaje: para residentes de Santo Tomé (con domicilio en la ciudad) pagarán 500 pesos de peaje, mientras que no residentes abonarán 1.600 pesos.



En todo el país

La apertura del paso fronterizo terrestre entre Santo Tomé y San Borja, se suman a otras habilitaciones que se vienen dando en distintas provincias.



Como se sabe en el caso de Misiones están habilitados como pasos seguros, el Centro de Frontera Iguazú que une a la ciudad de las Cataratas con Foz de Iguazú, Brasil, a través del puente internacional Tancredo Neves. Se suma allí, el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.



También en la tierra colorada está habilitado el Centro de Frontera entre Posadas y Encarnación. Y el de Bernardo de Irigoyen y Dionísio Cerqueira



Entre los corredores seguros más importantes habilitados se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires: El Aeropuerto Internacional de Ezeiza; Aeroparque Jorge Newbery; Aeropuerto Internacional de San Fernando y las terminales portuarias de Buquebus; de Colonia Express y de Cruceros Quinquela Martín.



En Chubut, el Puerto de la Ciudad de Puerto Madryn y en Córdoba, el aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.



En Entre Ríos está habilitado el paso del Centro de Frontera Concordia y Salto; el puente Internacional General Artigas que une Colón y Paysandú. El puente Internacional General San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos.



En Formosa, el paso fronterizo fluvial puerto Formosa y puerto Alberdi y el puente internacional San Ignacio de Loyola, que une Clorinda y José Falcón.



En Jujuy está habilitado el paso fronterizo La Quiaca y Villazón, solo para tránsito vecinal fronterizo.



En Mendoza, el aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli El Plumerillo y el centro de Frontera Sistema Cristo Redentor.



En Neuquén los aeropuertos internacional Juan Domingo Perón y Aviador Carlos Campos, más los pasos internacionales, Cardenal Antonio Samoré y Pino Hachado. En Salta, el aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y el paso Fronterizo Salvador Mazza y Yacuiba. En Santa Cruz, el aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate.



En Santa Fe, el aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas.



Tierra del Fuego, como paso seguro, el aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y el puerto de Ushuaia.



En Tucumán, el aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

Misiones espera por otros pasos fronterizos

El gobernador Oscar Herrera Ahuad viene pidiendo ampliar los pasos seguros que por ahora se limitan a Posadas e Iguazú.



Puntualmente en una nota elevada el 3 de noviembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur solicitó la apertura para corredor seguro terrestre provincial y prueba piloto para el turismo extranjero. Solicitó para los pasos fronterizos que tienen lugar en las ciudades de San Antonio, San Pedro, El Soberbio, Alba Posse y San Javier. Explicó a Manzur que en estos lugares se aplicarán los mismos protocolos vigentes en los puntos fronterizos habilitados en la provincia y que fueron aprobados por resolución ministerial. Allí destacó que los resultados vienen siendo exitosos en cuanto a la seguridad sanitaria.

Retorna hoy el transporte internacional terrestre