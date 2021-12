Rechazo opositor al Presupuesto 2022 genera incertidumbre para Misiones

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

El Ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán advirtió ayer que el rechazo de la ley de presupuesto en el Congreso de la Nación y la consecuente prórroga por decreto (el presidente hará uso de la ley 24.156 para prolongar el presupuesto vigente) de las estimaciones de este año ocasionará “graves consecuencias” para la Tierra colorada porque no asegura el envío de distintos fondos nacionales a la provincia en áreas fundamentales como educación, transporte y seguridad social.



Según explicó ayer el Ministro Safrán la caída del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo “sin duda afectará el funcionamiento administrativo del país y la asignación de recursos para las provincias, entre ellas Misiones”.



Al enumerar el impacto negativo que desde su punto de vista ocasionará en Misiones esta falta de acuerdo político a nivel nacional, Safrán dijo que “entre las consecuencias más inmediatas se destacan las que afectan a la educación, los fondos previsionales, el transporte público y la posibilidad de la creación de una zona aduanera especial para revertir las asimetrías con el comercio de Brasil y Paraguay”.



Para fundamentar su advertencia de “graves consecuencias”, Safrán recordó que “queda sin vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales y otros organismos, que finaliza el 31 de diciembre 2021 y eso implica una pérdida de recursos para Misiones de $2.176.885.001.”



Seguidamente el funcionario provincial también advirtió que “pierde vigencia la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que establece que el presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar una participación del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB).”.



Estas dos fuentes de financiamiento esenciales para el sistema educativo nacional, según explicó Safran “impactarán negativamente en materia educativa y eso es algo que nos tiene en estado de alerta”.



Al enumerar las primeras consecuencias que se analizan en las provincias después del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley de presupuesto nacional para el año próximo, Safrán explicó que “también perderá vigencia la transferencia automática de fondos por $58.477.242.261 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza a las provincias en concepto de anticipo a cuenta para financiar gastos corrientes a las provincias que no transfirieron sus regímenes provisionales a la Nación”.



Otra área que verá disminuir significativamente el flujo de recursos que esperaba recibir el año próximo es el del transporte público. Según advirtió Safrán “porque queda sin efecto la actualización del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros urbano y suburbano de todo el interior del país, que preveía para el 2022 un importe de $46.000.000.000 de recursos destinados a compensar los desequilibrios financieros del transporte público en las provincias”.



A esa preocupante mirada de Safrán también se sumó una cuestión más conocida en Misiones que es la posibilidad de crear un área especial aduanera o nuevas zonas francas en la provincia por su ubicación geográfica cercana a países limítrofes. “Con la caída del proyecto el Poder Ejecutivo no podrá crear estas figuras que necesitamos en Misiones” agregó Safrán.



Chau obras públicas

El titular del Ministerio de Hacienda destacó que “lamentablemente también queda fuera del presupuesto el importante plan de inversiones en infraestructura por más de 96 mil millones de pesos para Misiones, que incluía obras en salud, energía, viviendas y corredores viales”.



Finalmente, Safrán explicó que “si bien algunos de estos puntos podrán ser resueltos con fondos del presupuesto que será prorrogado por decreto y que habilita la reasignación de partidas para cubrir cuestiones urgentes, los misioneros ya no contaremos con recursos de transferencia automática y los tiempos de resolución podrían extenderse”.



En la misma sintonía se expresó ayer el diputado provincial y ex gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua quien manifestó en las redes sociales que “el voto negativo al presupuesto nacional traerá consecuencias malas para las provincias y a Misiones en particular. Habíamos logrado introducir temas de interés para el pueblo misionero que ahora están en el aire. Una pena. Los platos rotos de la grieta los paga siempre la gente”.



Cómo votaron los misioneros

La provincia de Misiones tiene siete representantes en la Cámara de Diputados. Cuatro de ellos votaron afirmativamente el proyecto de ley de presupuesto nacional. Se trata de los diputados Diego Sartori, Carlos Fernández, Cristina Britez y Héctor Bárbaro. Y los tres restantes votaron en contra de la iniciativa legislativa. Son los diputados Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni.



Los siete legisladores estuvieron presentes en el recinto en el que se debatió durante cerca de 20 horas la iniciativa enviada por Martin Guzman que finalmente fue rechazada y por lo tanto el gobierno deberá prorrogar el presupuesto de este año para el 2022.

Primer rechazo en democracia

La Cámara de Diputados nunca votó el rechazo de un proyecto de presupuesto, como sucedió en la mañana de ayer cuando la oposición se unificó y con diferentes argumentos votó en contra de la principal iniciativa parlamentaria del Ejecutivo en materia de gastos y recursos de la administración pública nacional. Si bien en varias oportunidades y por diferentes razones los gobiernos en ejercicio optaron por prorrogar el presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que la oposición levantara la mano en el recinto para votar expresamente en contra de un proyecto de presupuesto, como ocurrió ayer. El antecedente más parecido a lo que sucedió ayer se registró en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y tras la derrota electoral del Frente para la Victoria en las elecciones de 2009, cuando otro conglomerado opositor -el llamado Grupo A- actuó en conjunto para dejar sin presupuesto. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió este viernes, con el rechazo del proyecto, en aquella ocasión el Grupo A no dio quórum para tratar el presupuesto.

Los argumentos de Sartori, Arjol y Klipauka a la hora de votar

Ayer a la madrugada, el diputado Diego Sartori explicó en la Cámara de Diputados que “el Frente de la Concordia Misionero siempre acompañó la aprobación de la ley de presupuesto a los gobiernos nacionales de turno porque sabemos que es una ley madre que todas las administraciones necesitan para gobernar”.



Seguidamente dijo que “vengo de una provincia que tiene una larga lista de reclamos para el país central, como por ejemplo el gasoducto que a nosotros no nos llega, o reglas para poder competir de manera más justa con los países vecinos de Brasil y Paraguay o las obras públicas que necesitan nuestros municipios”.



Según Sartori, “los misioneros queremos respuestas concretas a esos reclamos y nos ponemos muy lejos de la grieta que no nos ayuda a crecer como una patria grande. Por ese motivo vamos a apoyar este presupuesto porque trae soluciones a los reclamos del pueblo misionero que quiere trabajo y crecimiento”.



Seguidamente el diputado Martín Arjol dijo que “estas últimas elecciones legislativas marcaron un claro rumbo que está pidiendo la gente que es del diálogo y en ese sentido desde nuestro espacio político venimos intentando ese camino que el gobierno se niega a transitar, porque no quieren consensuar y sólo buscan imponer”.



Finalmente Florencia Klipauka al hablar en el recinto de la Cámara de Diputados explicó que “la ley de leyes que es como se conoce al presupuesto, es una hoja de ruta elemental para cualquier gobierno, pero lamentablemente este gobierno nacional se caracteriza por la improvisación y por eso dinamitan todos los puentes de diálogo. Tuvieron tres meses para votar este presupuesto y ahora lo quieren hacer a las corridas en tres días y a las apuradas”.



Seguidamente la diputada Klipauka destacó que “al gobierno nacional no le importa Misiones y eso quedó demostrado con lo que pasó el año pasado que nos vetaron el área aduanera. ¿por qué creerles que ahora sí van a cumplir ? Los misioneros no les creemos más a esas falsas promesas”.