Otro salto para chicho

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi dio ayer otro gran paso en su carrera deportiva y se metió en la final de la categoría Senior Max en el Mundial Rotax de Karting, que se realiza en el circuito Internacional de Bahréin.



El posadeño hizo historia ya que por primera vez un misionero accede a una final mundialista y largará hoy desde la 14ª posición en la final donde competirán los 35 mejores pilotos del planeta.



En la jornada de ayer Grimaldi siguió pegado a su plan de carrera y en la prefinal cumplió su mejor actuación en lo que va de la actividad.



A primera hora participó de la ceremonia de apertura con la selección argentina de karting y luego participó de la prefinal. Largó en la 11ª posición y llegó a estar quinto apostando al ritmo de su karting, atendido por el Zaffaroni Kart. Sobre el final un desbalance en las ruedas hizo que llegara sexto; pero luego de bajada la bandera a cuadros se conoció una sanción para el ruso Petrovic Andrej y Chico terminó quinto. La prefinal quedó en manos del checo Tereza Babickova.



Luego de la suma de los puntos de los heat (mangas) más la prefinal quedó confirmado que el misionero Grimaldi estará largando la finalísima desde la séptima fila junto al alemán Linus Hensen.



“Estoy muy contento, cumplimos el objetivo que nos pusimos con el equipo, con mi familia, con los sponsor, que era entrar a la final. De 72 competidores quedamos 14º en un certamen muy parejo donde casi no hay diferencias. En la clasificación hubo 64 karting encerrados en un segundo, lo que marca la paridad, hace mucho no se ve un Mundial tan parejo”, comentó Grimaldi.



“La prefinal apostamos al ritmo y a correr con la cabeza, sin cometer errores y evitando las penalizaciones. Hice una muy buena largada y gané cuatro lugares. Después aposté al ritmo como habíamos quedado con el equipo llegando a estar quinto y sobre el final tuvimos un desbalance de las gomas sino era para terminar más adelante. Igual muy conforme porque no fue fácil, corrí al 110 por ciento y dimos todo”, agregó.



“Mañana (por hoy) en la final no hay un piloto que marque la diferencia. Estamos todos muy parejos y puede ser para cualquiera…quiero llegar al podio”, afirmó el posadeño.



Hoy la definición se pondrá en marcha a las 14 (8 de la Argentina). Toda la actividad se puede ver por el canal de Youtube Rotax Argentina y Youtube Deportv (transmisión en castellano).