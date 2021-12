Prevén escasas lluvias para la próxima semana

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La sequía en Misiones continúa siendo un tema alarmante y el escenario no parece mejorar. Si bien se esperan algunas lluvias para esta semana, no serán sufucientes para apaciguar dos años de sequía.



Daniel Fernández Cata, titular de la Dirección de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología, explicó a El Territorio: “Venimos con déficit desde 2019 y no hay nada que nos indique que esto se va a revertir, pero a corto plazo, este martes y miércoles esperamos chaparrones y tormentas, muy acotadas, en toda la provincia”.



A largo plazo, en tanto, afirmó que para este fin de año y los meses siguientes, “se prevén temperaturas elevadas por encima de la media”. Desde este punto de vista, detalló que “el valor de la media para nuestras localidades en diciembre es de 32 grados. Estos días estamos muy por encima”.



Al ser consultado sobre una posible ola de calor, indicó que se trata de un período prolongado de al menos tres días en los que deben superarse los umbrales establecidos de acuerdo a cada localidad. “Es un concepto técnico bastante riguroso de la meteorología, pero básicamente en Posadas por ejemplo el umbral es una mínima de 23 grados y una máxima de 35,5. Si se superan esos umbrales en forma simultánea y se sostienen al menos tres días consecutivos, estaríamos en una ola de calor”, especificó.



“En Posadas hoy la mínima será de 21° y la máxima de 36°, mañana 25° y 36°, y el lunes 26° y 35. Es casi, casi una ola de calor”, cerró.

Tiempo en Navidad

En Nochebuena y Navidad, viernes y sábado próximo, se vivirán jornadas cálidas en toda la provincia y sin lluvias. Según pronosticó Fernández Catá, “la noche del 24 va a estar despejado en toda la provincia, con temperaturas de 34 grados en Posadas, en el interior tal vez un poco más y lo mismo el sábado 25. Se esperan hasta 36 grados para ciudades como Eldorado e Iguazú”.

Aumentan los incendios y preocupa la falta de recursos hídricos