Arquero del club Timbó perdió la mano en un accidente y se motiva más que nunca

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Leonardo Coronel (19), arquero del club Timbó, tuvo un accidente laboral, perdió la mano derecha y no podrá atajar más. El hecho sucedió el jueves pasado, cuando el joven jardinense trabajaba en un aserradero ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen. Coronel jugaba para las inferiores del club de Jardín América.



“Estaba cortando madera, cuando terminamos de hacer ese trabajo en vez de apagar la máquina vi que había una maderita atascada en la sierra... quise sacarla, me pateó y me sacó la mano derecha”, dijo en diálogo con El Territorio.



Coronel se encuentra internado en el hospital Ramón Madariaga de Posadas, con un buen estado de ánimo. De todas formas está convencido de que saldrá adelante y no abandonará la práctica del deporte. “No sé cómo voy a volver, pero me gustaría seguir con el fútbol. Hoy puedo decir que me siento tranquilo, lo peor ya pasó”, declaró.