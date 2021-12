Paseo de luna llena, el gran atractivo de las Cataratas

sábado 18 de diciembre de 2021 | 3:30hs.

Durante la pandemia, luego de la habilitación progresiva de los servicios y el aumento en la cantidad de turistas, desde la administración del Parque Nacional Iguazú se vieron sorprendidos como mutó la forma de visitar el área protegida y notaron que cada vez son más los turistas que optan por visitar dos días seguidos Cataratas haciendo uso del beneficio de abonar al día siguiente el 50% de la entrada, disfrutando aún más de la belleza que ofrece una de las 7 maravillas del mundo.



Pedro Lunello, intendente del Parque Nacional Iguazú, en dialogo con El Territorio confirmo que el turismo está creciendo de forma progresiva desde el mes de julio e incluso se espera que la temporada de verano con la aplicación del programa PreViaje el Parque Nacional Iguazú volverá a recibir miles de turistas.



En ese marco, el paseo de la luna llena es uno de los más preferidos de los turistas, inclusive hay algunos que compran sus tickets y reservan sus lugares con dos meses de anticipación. La aventura consiste en un recorrido de dos horas y media de duración en medio de un paisaje inolvidable.



“Este crecimiento sostenido y progresivo nos sorprendió, julio fue bueno, agosto mejor y así se desarrollaron los últimos meses del año. Incluso esperábamos que se registre una baja en diciembre por ser un mes que tradicionalmente baja la cantidad de visitas por todo lo que significa el fin de año, esto no fue así, en lo que va del mes ya registramos 40 mil visitantes”, reconoció Lunello



Con el éxito del programa PreViaje el Parque Nacional Iguazú espera visitas masivas aunque ya no se registraran visitas multitudinarias debido a la capacidad de carga que hoy por hoy el área protegida debe respetar, que es de 7 mil visitantes. Cabe recordar que este número fue impuesto tras las consultas públicas del plan de usos públicos de PNI.



“La compra de tickets por la web y por horarios nos ayuda en la organización. Hoy con este sistema podemos prever como comenzara el día. Además la organización interna con horarios de trenes nos permite mejorar la calidad de visita del visitante”, explicó, Lunello.



Durante la temporada estarán habilitados todos los paseos, sin embargo, el paseo inferior está habilitado en dos tramos debido a un derrumbe. Lunello explicó que se hicieron todos los estudios geológicos y se determinó que no es seguro habilitar un tramo de la pasarela del circuito inferior, para lo cual se planificaron obras, en tanto éstas no se ejecuten los visitantes recorrerán el circuito inferior en dos tramos.



Cabe destacar que dentro del Parque Nacional Iguazú el uso del barbijo no es obligatorio al aire libre, aquel visitante que quiera lo puede usar, no obstante al ingresar lugares cerrados las empresas concesionarias lo solicitaran.



Pedro Aznar inaugura temporada

En el marco del programa Argentina Florece se realizaría el lanzamiento en conjunto de la temporada de verano en todos los Parques Nacionales, en Iguazú con la presencia de los Ministros de Medio Ambiente y el Ministro de Cultura, se desarrollará un evento con la participación de Pedro Aznar quien pondrá música a una noche de luna llena, el próximo martes.



El recital tienen una capacidad máxima para 1.000 personas y las locaciones ya están agotadas. “Este recital se desarrolla con el objetivo de aportar alegría y disfrute sin descuidar la conservación del medio ambiente, es por ello que se realizó un estudio de impacto ambiental y se determinó la capacidad máxima de 1.000 personas”, comentó Lunello.



El evento es posible gracias a las empresas que colaboran en la organización. “Contaremos con el transporte público gratuito para las personas que han reservado, aún no hemos definido los puntos donde podrán acceder al beneficio ni los horarios, estamos organizando el traslado”, explicó.



El concierto es gratuito y contará con el apoyo de las fuerzas para ordenar el tránsito en la ruta entre otras cuestiones relacionadas a la seguridad.