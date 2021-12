Misiones: tras más de tres meses se volvieron a reportar 45 casos

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Después del repunte de casos de Covid-19 que tuvo Misiones en junio de este año, desde septiembre empezó el descenso de los contagiados de la enfermedad, teniendo a octubre como el mes con menos positivos: 187.



No obstante, diciembre se presenta con una escalada importante de casos, que ya casi llega al 100% de los que fueron notificados durante todo noviembre. Desde el miércoles, los positivos reportados en el Boletín Epidemiológico de la provincia comenzaron a rondar la treintena y ayer llegaron a los 45. Se corresponden a Posadas (12), Eldorado (9), Oberá (6), Apóstoles (4), Puerto Iguazú (3), Garupá (2) y Garuhapé, Montecarlo, 9 de Julio, Andresito, Candelaria, Guaraní, Los Helechos, Aristóbulo del Valle y Wanda, con un contagio cada una.



En ese contexto, son 35 los municipios que hasta ayer tenían positivos, lo que hace un total de 228 casos activos, de los cuales catorce están internadas en los hospitales y sanatorios de la provincia.



Cabe destacar, sin embargo, que esta escalada no impacta en el sistema sanitario de la tierra colorada, que desde el inicio de la pandemia del coronavirus supo dar respuesta sin llegar al colapso, lo que sí ocurrió en otras provincias del país.



Ayer, en tanto, no hubo reporte de muertes a causa de la enfermedad, por lo que desde la llegada del virus, la provincia registra 711 muertos (cinco en lo que va de diciembre) y 37.241 contagios.



Por último, son 542 personas aisladas preventivamente. Son 36.302 los pacientes recuperados, catorce informados en la jornada de hoy.



Reporte nacional

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 18 muertes y 5.648 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta desde el 31 de agosto, cuando se reportaron 6.731 personas que contrajeron el virus.



De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 5.382.290, mientras que los fallecimientos fueron 116.892.



Por otra parte, del jueves a ayer fueron realizados 64.365 testeos, con un índice de positividad del 8,77%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.961.711 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 36.846 casos positivos activos en todo el país y 5.228.552 recuperados.



Los casos diarios notificados de coronavirus crecieron por novena semana consecutiva y aumentaron un 65% esta semana respecto de la anterior, en tanto que las internaciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pasaron de un promedio de 575 a mediados de noviembre a 717 estos últimos siete días. “La semana de menor cantidad de casos fue la correspondiente al período entre el 8 y el 14 de octubre con un promedio diario de 814 notificaciones; pero desde entonces aumenta en forma sostenida y en la última semana se incrementó un 65% pasando de 2.222 reportes diarios promedio en la semana del 3 al 9 de diciembre a 3.682 entre la del 10 y el 16”, describió a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga.

Comité evalúa el pase sanitario para la provincia

Fuentes del gobierno de la provincia de Misiones indicaron a El Territorio que entre lunes y martes se reunirá el Comité Científico de para evaluar la implementación o no del pase sanitario.



Es que la situación sanitaria empieza a complejizarse y ante la amenaza de las nuevas variantes, se refuerzan las medidas de prevención de los contagios. En caso de aplicarse, los misioneros deberán dejar constancia de estar vacunados a través de su carnet, para poder ingresar a eventos, locales gastronómicos y demás convocatorias masivas.



Se trata de una estrategia del gobierno nacional para seguir fomentando la vacunación y que las actividades de mayor riesgo sean más seguras. Hasta el momento, la provincia pide pase sanitario en las fronteras, pero la localidad de Puerto Libertad fue pionera y lo exige desde el 10 de diciembre para poder ingresar a los establecimientos municipales, bares, restaurantes y eventos.