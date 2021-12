Con ‘Ese fin de semana’, Villa Cabello brilló dentro y fuera de la pantalla

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Como si se tratara de un hechizo derivado de la resplandeciente luna llena, el jueves por la noche la Chacra 150 del barrio Villa Cabello de Posadas, logró desdoblarse para existir al mismo tiempo dentro y fuera de la pantalla de cine.



Es que pasadas las 20 horas, el proyector se encendió para dar inicio a la función especial de la película Ese fin de semana, en el Polideportivo Juan Markievicz emplazado en el mismo complejo habitacional que sirvió de locación al filme.



El evento convocó a un nutrido grupo de vecinos de la zona que se acercaron a disfrutar del cine al aire libre con silletas, mantas, equipos de mates y tereré; y mucha expectativa por ver al barrio que habitan pero en la gran pantalla.

Los vecinos se acercaron con sillones y equipos de mate y tereré a ver la cinta. Foto: gentileza Magalí Martin

La cinta dirigida por Mara Pescio y protagonizada por Paz Ferreyra, conocida popularmente como Miss Bolivia, junto a Irina Misisco y Laura Kramer; cuenta la historia de Julia quien regresa a su ciudad natal y al barrio del que se alejó tras una estafa.



Vuelve a firmar un permiso para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre, y para recuperar aquel dinero que dejó allí. Sin embargo, ese retorno no resulta como esperaba.



Con cada escena relatada en la cinta, el público logró identificarse con la historia y se emocionó al reconocer los sitios más emblemáticos del populoso barrio posadeño, así como la participación de algunos de ellos en calidad de extras.



“Desde el inicio tratamos que la gente del barrio se involucre y en un comienzo se generó una discusión interna entre los vecinos porque había temor de que se retratara al barrio de forma estigmatizante. Sin embargo, fueron muy respetuosos durante el rodaje y la gente se fue sumando y haciendo propio el proyecto. Estamos muy contentos con el resultado”, sostuvo Emilio De Lima (39), quien se desempeña como presidente de la Comisión Vecinal.



Por su parte, Matías Alvariz (28) calificó la cinta como “muy buena y atrapante” y destacó: “Lo que más me gustó es que se hizo acá y con la participación de la comunidad”.



En esa misma línea, Bárbara Vera (45) agregó: “Mi nena hizo el casting y aunque ella no quedó, me emociona que se le dé la oportunidad a la gente de acá. En la película se percibe muy bien la idiosincrasia del barrio. Misiones tiene confluencia de distintas nacionalidades y costumbres y eso se ve reflejado en la película”.



Coproducida por Murillo Cine, Maravilla Cine, Persona Non Grata y Santiago Carabante, la película contó con el apoyo financiero del Iaavim.



La proyección de ayer fue organizada por llevada adelante por el Cinemóvil de la entidad, a través del programa Mirá Iaavim de la Gerencia de Exhibición, Distribución y Comercialización, en articulación con la comisión vecinal de Villa Cabello.



Al respecto, Mariana Fried, Gerente de Exhibición, Distribución y Comercialización del organismo resaltó: “Que la locación se convierta en la misma sala de cine al aire libre, es una puesta en escena habitual para el Instituto; quisimos compartir con la comunidad que apoyó y colaboró con el rodaje de la película, el resultadofinal de semanas de arduo y constante trabajo no sólo de producción, sino también de acompañamiento”.



Además, destacó que el Cinemóvil es un programa que se viene desarrollando desde hace años, llevando la pantalla gigante a lugares donde la comunidad no tiene la oportunidad de tener el acceso libre y gratuito a producciones locales y regionales.



La cita fue un verdadero espectáculo que evidenció una vez más la importancia de la presencia del cine en los barrios y la alegría de volver a compartir un evento cultural en comunidad, tras las restricciones derivadas de la pandemia.



Además, los vecinos se vieron reflejados en la historia y los escenarios proyectados en el filme, lo que deja en evidencia la importancia que el cine local tiene para la comunidad, ya que retrata idiosincrasia y se convierte de esta manera en evidencia viva y documentada de la forma de vida de la pueblo misionero.



“Celebramos que la gente se acerque al cine, y que si no puede, el cine se acerque a la gente” definió el productor misionero Carabante, satisfecho con la convocatoria de la función.