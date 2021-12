Cierre de año a puro arte

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

El concepto de cooperativismo y comunidad definen a la perfección a la Cabaña de los Muñecos, que durante la pandemia entre todos lograron salir adelante. Sacando lo mejor de cada uno, los integrantes de la cooperativa Kossa Nostra e incluso se animaron a subir la vara en lo que respecta creatividad y capacitación. Es por ello que La Cabaña de los Muñecos cerrará el año con un último y especial espectáculo denominado Primera Fila.



Se trata de un ensamble teatral titiritero musical con el maestro y director Sebastián Pereira y su Orquesta - escuela compuesta por músicos de 18 a 28 años sumado a todos los integrantes de la cooperativa tititritera y sus creaciones-.



Si bien más de la mitad de este año las actividades al público se vieron afectadas por las exigencias sanitarias, los protocolos, aforos y demás, puertas adentro la Cabaña de los Muñecos trabajó ardua e intensamente. Artistas y aficionados se capacitaron y se dictaron cursos de pintura y cerámica, entre otros. Vale resaltar que todas las capacitaciones, talleres, producciones y eventos fueron abiertos y participativos a la comunidad, gracias al acompañamiento permanente del Instituto Nacional del Teatro.



Así, esta semana se desarrolló el último curso del año que todavía tiene sus repercusiones. Fue un a apuesta de cerámica a cargo del maestro ceramista Eduardo García de Asunción, Paraguay que aprendió la técnica con las mujeres de 10 familias de tradición alfarera de Itá Caaguazu, las Kambuchi Apó que significa “las que trabajan el barro”.



“Este curso fue intensivo comenzamos el lunes explicando cómo trabajar el barro, como moldear y el jueves construimos el horno para el viernes poder cocinar las piezas que vamos a exponer en la gala cierre de la Cabaña de los muñecos. Si bien no preparamos el barro desde cero por una cuestión de tiempo, vimos cómo hacer y en otra oportunidad con más tiempo seguramente nos centraremos un poco más en el barro y cómo manejarlo. Es decir, si es necesario algún agregado para mejorar la plasticidad entre otras cosas” explicó García, al frente de la capacitación.



Trabajar el barro es una práctica milenaria que todos pueden hacer, sobre todo por la satisfacción que genera a la persona fabricar una pieza y usarla en su hogar.



Si bien los alfareros deben tener paciencia para respetar los tiempos naturales de secado y poder conectarse con los 4 elementos (tierra, agua, aire y fuego), García asegura que todas las personas, hasta las más ansiosas, pueden practicarla.



“Soy una persona muy nerviosa, pero cuando me conecto con el trabajo logro encontrar la paciencia que necesito para modelar y trabajar. A veces invierto horas en el trabajo y cuando dejo las cerámicas vuelvo a la vida ajetreada y no parece que tuviera la paciencia que tengo para moldear”, contó García y agregó “trabajando el barro nos sentimos un poco como Dios en la creación, ya que la Biblia dice que fuimos creados con barro. Crear una pieza con mis propias manos que después la voy a usar en mi casa, no tiene precio”.



Del taller participaron varias personas de distinta índole. “ Este tipo de trabajos son muy gratificantes porque todos somos diferentes y en un grupo de personas identificamos las fortaleza y debilidades de cada uno y vemos cómo podemos complementarnos. Por ejemplo, Lucas, tiene las manos calientes, quizás le cuesta mucho más moldear por ese calor pero para trabajar con la piedra para alisar superficies es mucho más útil. De esta forma, la cerámica nos une y suele conectarnos para trabajar como equipo” remató García.



La producción del taller estará en exposición en la gala de hoy, de 18 a las 21.



Cierre del año

Los muñecos se desatan para remontar el ánimo a fin de año.

La gala de cierre estará colmada de amor, alegría y emociones ya que habrá exposición del taller de dibujo y artesanías con productos naturales coordinado por ‘las 3 generaciones femeninas Agüero’ (Naty, Miriam y Mar y Sol).



Además, habrá teatro a cargo del Taller de dramaturgia y actuación coordinado por Malena Reynoso, el cierre del Taller de Tango coordinado por Pablo Cieslik y el del Taller de Títeres coordinado por Marcelo Reynoso.



El público podrá sorprenderse con la nueva propuesta. En Primera Fila es un ensamble teatral titiritero musical, llevado a adelante con el maestro y director Sebastián Pereira y su Orquesta - escuela.



El ensamble de las diversas disciplinas artísticas, compuesta por los músicos de Iguazú, los titiriteros nuevos y experimentados convocados por la cooperativa Kossa Nostra y el Teatro Miniatura de Paraguay promete ser una experiencia novedosa y entretenida, para toda la familia.



La función tendrá un cupo limitado de personas debido al espacio y comenzará a las 21. Será con entrada gratuita y salida a la gorra.