BTS participó del “crosswalk” cantando en una senda peatonal

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

BTS participó de segmento “Crosswalk” de The Late Late Show with James Corden. En el espacio del famoso programa, un artista brinda un concierto en el paso peatonal de las calles de Los Ángeles mientras los autos esperan en el semáforo en rojo.



El grupo surcoreano sorprendió a las personas que pasaban por el lugar. Los integrantes también saludaron a algunos fans. Butter y Permission to Dance sonaron en el famoso ciclo. Cuando el semáforo se puso en rojo, V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope aparecieron en escena para interpretar sus hits, acompañados de una gran puesta en escena. Un breve recital de unos minutos y gratis.



La sección se grabó hace un par de semanas cuando BTS viajó a Los Ángeles para presentarse en los distintos eventos que tenían programados.



La banda de K-pop presentó Butter para celebrar el episodio número 1000 del programa, BTS también brilló en el “Carpool Karaoke” del exitoso programa.