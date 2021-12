Gianola se presentó ante la Justicia en la causa por abuso sexual pero no declaró

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

En la jornada de ayer, Fabián Gianola debía prestar declaración indagatoria por los delitos de “abuso sexual” y “abuso sexual con acceso carnal”, luego de las denuncias efectuadas en el 2019 por la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses. El pedido había sido realizado por la fiscal de la Ufem Mariela Labozzetta. Sin embargo, el actor se presentó en la audiencia pero no declaró.



Según pudo saber Teleshow, como estaba previsto, el acusado se conectó a través de Zoom para ponerse a derecho y acompañado por sus abogados Federico Schumacher y Diego Onorati, fijó domicilio pero argumentó que esperaría a la presentación de nuevas pruebas para declarar, lo que está dentro de su derecho.



Los allí presentes aseguraron que la audiencia “se realizó sin problema alguno” y que el actor dijo que declarará “en breve” cuando sus representantes terminen de presentar unas pruebas pendientes.



El jueves Gianola realizó un video casero en el que adelantó sobre su decisión: “Por ahora no voy a declarar, por pedido de mis abogados, porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver creemos nosotros, las causas”.



Su discurso había comenzado: “Ante los hechos de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas. Bueno, primero: yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión, y me denunció”. Respecto a las presuntas amenazas, aseguró tener los audios de las mismas, y dijo que “todos” los testigos que se presentaron en la causa declararon a su favor, salvo uno, pareja de una de las denunciantes.



Sobre la segunda denuncia, Gianola -quien no nombró a ninguna de las denunciantes- afirmó: “Es de la señora que vi tres veces en mi vida rodeada con gente, siempre era con gente”. Y agregó: “Es la primera vez en la historia policial argentina que todas, las dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas de las denunciantes. Pruebas determinantes que vamos a usar”.



Días antes, Gustavo D’Elía, abogado de Viviana Aguire dijo en Nosotros a la mañana: “Se trata de una imputación grave, de una pena muy importante, de cumplimiento efectivo”. Además agregó que pedirán la detención del artista ya que se lo acusa de hechos graves: “No podemos arriesgarnos a que siga en libertad, quizás se escapa de la Justicia”. Sin embargo, según pudo saber Teleshow, por el momento la fiscal no pedirá su detención.



El pedido de la fiscal, fechado el 7 de diciembre, explicaba: “En los términos del artículo 213 apartado a) del Código Procesal Penal de la Nación, solicito que se cite a prestar declaración indagatoria a Fabián Gianola, por la presunta comisión de los hechos que a continuación se detallarán”.



“Se le atribuye haber abusado sexualmente de Silvia Fernanda Meneses y de Marcela Viviana Aguirre”, agregaba el documento.