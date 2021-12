‘The Witcher’: una nueva temporada cargada de misterios

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

The Witcher, serie basada en la mega vendedora saga literaria homónima del escritor polaco Andrzej Sapkowski sobre un brujo caza monstruos y gran apuesta de Netflix dentro del género de fantasía épica, estrenó ayer su postergada segunda temporada.



Comparada a menudo con ‘Game of Thrones’ no solo por sus temas sino especialmente por su ambiciosa escala, la dimensión de su reparto y sus múltiples escenarios, la serie que protagoniza el británico Henry Cavill como el implacable Geralt de Rivia presenta ocho nuevos episodios que amplían el inmenso universo narrativo conocido hasta ahora sin que luzca “como si hubiera sido filmada durante la pandemia”.



Así lo explicó en entrevista con Télam la creadora y “showrunner” de la serie, la estadounidense Lauren Schmidt Hissrich, quien confesó que tras la dilación en los rodajes que implicó la presencia planetaria del coronavirus sintió “un gran alivio en las últimas semanas al ver que la gente está muy entusiasmada otra vez”.



“Estábamos en la tercera semana de rodaje cuando tuvimos que cortar, y tuvimos que parar por cinco meses”, recordó sobre aquel primer momento. Y añadió que pudieron “mantener la amplitud” de la serie aunque tuvieron que “reescribir algunas escenas para que hubiera dos o tres personas en el plano, y que no fuera necesario tener cien o doscientos extras”.



Basada en la exitosa serie de libros de Sapkowski, sigue la historia de Geralt de Rivia, la bruja Yennefer (Anya Chalotra) y la princesa Cirilla (Freya Allan) en El Continente, donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir.



La primera temporada de la serie sirvió para plantear las líneas básicas argumentales del intrincado universo de The Witcher, sus reinos, luchas políticas y razas, plasmados en las novelas y relatos cortos de Sapkowski que vendieron más de 15 millones de copias en todo el mundo, y luego adaptadas a una serie de videojuegos aún más populares.



Sobre el final, Geralt unía su camino con Ciri, la princesa en apuros de cuya crianza tiene la obligación de encargarse.



Convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el “Lobo Blanco”, como se lo conoce por su melena plateada, decide llevar a Cirilla al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia. Allí acecha un peligro mucho mayor que el que suponen quienes la persiguen: el misterioso poder que ella misma lleva dentro.



La primera temporada tuvo la difícil tarea de presentar este universo tanto a una audiencia completamente nueva como a una legión de fanáticos ansiosos por ver cómo esta historia se traducía a la pantalla. ¿Fue más fácil esta vez?

Definitivamente. Abrir las puertas a este universo enorme implicó una gran complejidad. Saber elegir qué quedaba afuera y qué manteníamos en la adaptación. Cuándo introducir material nuevo para reforzar lo existente. Qué historias contar, cuándo contarlas.



Justamente porque encaramos ese desafío en la temporada 1, esta segunda se volvió un viaje más amable.



No tenemos que pasar tantos minutos de cada capítulo estableciendo este mundo, sus reinos, la política dentro y entre ellos, o explicar qué es un brujo como Geralt. En vez de eso nos adentramos profundamente en los personajes y en la trama.



¿Cuál fue el mayor desafío narrativo en esta oportunidad?

Diría que el libro que adaptamos, ‘La sangre de los elfos’, que es cuando empieza realmente la saga, en la que empieza a enfocarse realmente en Ciri. Es interesante porque hay un montón de momentos muy lindos entre Geralt y Ciri, y se va conformando una familia, pero no hay tanta acción que impulse la trama como se esperaría. Y eso fue un desafío desde lo narrativo, porque quería mantener todo estos eventos importantes para el espectro más grande de la serie, y a la vez tuvimos que incorporar pasajes que cumplieran con las expectativas de los espectadores que no conocían los libros. Hacer que estos agregados se sintieran del estilo de Sapkowski fue clave.



La temporada comienza con lo que Geralt cree que es la mayor pérdida de su vida, que Yenneffer está muerta. ¿Se verá un lado diferente suyo por eso?

Absolutamente. Obviamente en la primera trabajamos muy duro por establecer qué es un brujo en “The Witcher”, cuál es el rol de Geralt y su estilo de vida en El Continente, sus relaciones o mejor dicho su falta de relaciones con los demás.



Lo que empieza a cambiar ahora es que a Geralt le dan esta “Niña de la sorpresa”, esta chica a la que está destinado a proteger, que es su responsabilidad criar. Esto no era parte de sus planes, brujos como él no tienen hijos, entonces ¿cómo se empieza a abrir para interactuar con ella? ¿Cómo se hace más vulnerable a sí mismo para hacer que confíe en él? Y creo que es justamente a través de la tristeza y duelo por lo que cree es la muerte de Yennefer que Geralt empieza a abrirse con Ciri. El público va a acompañar a este personaje mientras empieza a aceptar que tiene emociones.



‘The Witcher’ está destinada a tener siete partes. ¿Cuál es la parte más difícil de proyectar con tanta anticipación?

Tenemos que asegurarnos de que cada episodio sea genial. Que si ves solo un capítulo como espectador te sientas envuelto, que sientas un inicio, nudo y desenlace satisfactorio. Después, ese episodio necesita ser una pieza de una temporada más larga. Tiene que ser parte de ese conjunto de ocho capítulos, que está en Netflix y tenemos millones de espectadores que se sientan, ponen “Play” y ocho horas más tarde terminaron de ver todo, lo que es increíble. Por lo tanto, toda la temporada tiene que funcionar.



Pero, además, como estamos comenzando a construir este universo narrativo, que pensamos para siete temporadas, con un spin-off, una precuela animada, nos preguntamos cómo hacer para que encajen todas las piezas del rompecabezas. Con el equipo de guionistas estamos todo el tiempo pensando estas cuestiones, cómo plantar la semilla en distintos lugares porque sabemos que en la temporada 4 determinado personaje va a tener un rol más preponderante.