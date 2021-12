La batalla de Santiago

sábado 18 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

River, que procura sumar su tercer título de la temporada con la alegría de la continuidad asegurada del técnico Marcelo Gallardo, juega esta noche la final del Trofeo de los Campeones con Colón, que sueña con superar al poderoso y alcanzar la segunda estrella de su historia.



La final se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y a partir de las 21.10. Además será televisado por Fox Sports y TNT Sports con arbitraje de Patricio Loustau.



En esta final, a diferencia de la que Boca le ganó a Talleres por la Copa Argentina hace una semana, si empatan habrá alargue de 30 minutos y de seguir la igualdad se recurrirá a la definición en serie de penales.



El ganador de este trofeo se asegura la chance de disputar la final de la Supercopa Argentina ante Boca, que ganó la mencionada Copa Argentina.



El Trofeo de los Campeones se juega entre el campeón de la Liga Profesional (LPF), River, y el vencedor de la Copa de la Liga, Colón, que superó a Racing en la final por 3 a 0 en San Juan.



River vive una coyuntura llena de felicidad, al reciente título de la Liga Profesional, obtenido con holgura y siendo claramente superior al resto, con la emoción que produjo la continuidad por otro año de Gallardo, quien reafirma año tras año con 13 títulos que está asociado éxito.



En este 2021 River también festejó la obtención de la Supercopa Argentina superando por 5 a 0 en marzo pasado a Racing en la final celebrada en Catamarca, por lo tanto el Millonario va por su tercer título en el año.



Un River que se recicló sin tantos astros como los anteriores campeones, con menor brillo, pero utilizando elementos nacidos en el club que se transformaron en destacadas piezas de un equipo que se quitó rápidamente de la cabeza la decepción que no avanzar en la Libertadores 2021 tras ser eliminado por Atlético Mineiro.



Felipe Peña, Santiago Simón y Benjamín Rollheiser fueron parte del soplo de aire fresco en este River ‘versión 2021’ que tiene como enorme figura al goleador Julián Álvarez, de 21 años, con un futuro en Europa y un presente notable.



No obstante, River sufre varias ausencias por lesiones en jugadores muy destacados como Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Braian Romero.



En la vereda de enfrente Colón fue campeón en junio pasado, título que lo clasificó para jugar la Libertadores 2022, y la figura de esa formación era Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez, hoy viste la casaca de Gimnasia, una significativa ausencia en el equipo que dirige Eduardo Domínguez.



Rodríguez fue la carta ganadora de ese Colón, el factor desequilibrante de un equipo que avanzó fase tras fase y que ganó el trofeo justificadamente.



En River finalmente jugaría Bruno Zuculini en la zona media y no Leonardo Ponzio (quien se despide del fútbol), mientras que en Colón hay dos dudas: Eric Meza o Facundo Mura en el sector derecho defensivo y medio (el equipo juega con línea de tres en el fondo) y en la ofensiva Alexis Castro o Lucas Beltrán, ya que Cristian Ferreira no pasa por un buen momento.