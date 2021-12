Arquero de inferiores de Timbó perdió la mano tras un accidente laboral

viernes 17 de diciembre de 2021 | 19:59hs.

Leonardo Coronel (19), arquero de Club Timbó, tuvo un accidente laboral, perdió la mano derecha y no podrá atajar más.

El hecho sucedió ayer por la tarde, cuando el joven jardinense trabajaba en un aserradero ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen. Coronel jugaba para las inferiores del club de Jardín América.

"Estaba cortando madera, cuando terminamos de hacer ese trabajo en vez de apagar la máquina, vi que había una maderita atascada en la sierra, quise sacar me patea y me saca la mano derecha", dijo en diálogo con El Territorio.

Contó que se encuentra internado en el hospital Ramón Madariaga de Posadas, con un buen estado de ánimo a pesar de la desgracia que le tocó vivir. De todas formas, está convencido de que saldrá adelante y no abandonará la práctica del deporte.

“No sé cómo voy a volver, pero me gustaría seguir con el fútbol. Hoy puedo decir que me siento tranquilo, porque lo peor ya pasó”, declaró.

En el nosocomio de la ciudad capitalina le amputaron la mano por lo que debe hacerse curaciones diarias. Una vez que le den el alta, verá cómo sigue su tratamiento.

Sobre el hecho manifestó: “Me asusté al ver la forma en que estaba mi mano. Un compañero de trabajo rápido me subió a la camioneta, me llevó al hospital en Jardín América y luego me derivaron a Posadas".

El futbolista agradeció la excelente atención que recibió en ambos centros asistenciales y añadió que encontró a compañeros de habitación post operación con quién entabló conversación rápidamente.

"Espero poder salir de esta situación, me siento confiado y sólo me resta agradecer a todos los que me están ayudando en estos momentos”, concluyó.