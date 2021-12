Ituzaingó registró otro día con récord de casos positivos de Covid

viernes 17 de diciembre de 2021 | 17:23hs.

El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este viernes 231 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 63 fueron contagios en la ciudad Capital y los 168 restantes en 20 localidades del interior provincial, entre ellas Ituzaingó con 68 casos.

Parte oficial sobre la situación del Coronavirus y Hospital de Campaña de la provincia. pic.twitter.com/y9LOy5TFXB — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) December 17, 2021

Con estos nuevos 68 positivos, la vecina ciudad balnearia acumula 2.259 casos y 30 fallecidos. Y se mantienen activos más de 230 casos.

Esto actualiza la cifra de casos activos en 919 y los acumulados en 116.101 en todo el territorio provincial al 17 de diciembre de 2021, con 1.486.989 testeos realizados desde que inició la pandemia y 113.591 recuperados.

Mientras que son 1591 los fallecidos acumulados y 44 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para Covid-19, estando ocupado el 4% de los respiradores y donde además durante la última jornada, dos pacientes egresaron con alta médica.

Esta mañana se continuó con los hisopados masivos, y además de los puestos autorizados el día anterior se sumaron operativo de testeos en la Municipalidad y la Policía de Corrientes.

Sin restricciones

El lanzamiento de la temporada de verano que estaba programado para este domingo, se suspendió como modo de prevención y para intensificar los cuidados sanitarios.

En este sentido, la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ituzaingó Amelia Ramírez señaló a El Territorio que “la idea del domingo era realizar una presentación de los eventos que tiene pensado el municipio para este verano, como por ejemplo los carnavales, la fiesta de la Energía, y otros eventos culturales en la costanera y espacios públicos, en distintas fechas, cada fin de semana con propuestas diferentes”.

“Luego de la reunión con el Comité de Emergencia de la Municipalidad en la que estuvimos presentes todos los actores de nuestra sociedad, el informe del director del hospital diciéndonos que aumentaron los casos de contagios hizo que se repensara la propuesta”, afirmó, y aclaró “lo que se suspendió fue el evento, no la temporada, porque iba juntar mucha gente, y el mensaje del intendente es que hay que seguir cuidándose, bajar la curva de contagios y poder trabajar todos en este tiempo”.

Por otro lado, aclaró que no existen ningún tipo de restricciones para el ingreso a la ciudad. “La presentación de los eventos que venimos programado seguramente lo haremos de manera virtual, por el momento no hay ningún tipo de restricciones, pero vuelvo a recalcar no hay ningún tipo de restricciones para ingresar a nuestra ciudad”, y agregó que “ayer justamente llegó gente de Misiones para visitar nuestra ciudad”.