Inició la Fiesta Provincial de la Sandía en Ruiz de Montoya

Hoy en la localidad de Ruiz de Montoya comenzó la XI edición de la Fiesta Provincial de la Sandía, que propone tres jornadas con música en vivo, sorteos, elección de reina y exhibición de productos regionales como artesanales.

Durante la primera jornada, desde temprano se ubicaron en el predio los productores de sandía de la localidad, como así también invitados de otros municipios junto a los artesanos y emprendedores.

Braian Abegg, presidente del Concejo Deliberante de la localidad, precisó en diálogo con El Territorio que hubo productores se sandía que no pudieron estar presentes en razón de que la producción no fue buena, en algunos casos. "Las escasas lluvias han imposibilitado la concurrencia de mas vecinos, no pudieron cosechar sandía como ellos hubiesen querido", explicó.

Hasta la noche los productores y emprendedores podrán ofrecer sus productos, además hoy en horario nocturno iniciará la primera jornada con show en vivo para el público que llegue.

Esta noche está previsto la presencia de los siguientes artistas: Pablo y su grupo, Sabor a miel, Los Legados y Cristian Wagner y su grupo la Ruta.

El ingreso para el espectáculo es de $500 y si se quiere adquirir el bono colaboración hay que abonar $1000, que tiene como primer premio una motocicleta 0km.