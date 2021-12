Mariela Delgado ya prepara su llegada a Francia

viernes 17 de diciembre de 2021 | 4:00hs.

Siempre le puso el cuerpo a los desafíos, llevó los colores de Misiones a lo más alto y ahora necesita de la ayuda de todos para seguir conquistando una nueva meta muy importante. Mariela Delgado (35), la mejor ciclista de la Tierra Colorada, ya tiene equipo para la temporada 2022 y es nada más y nada menos que en Francia, pero debe costearse los pasajes. De esta manera, sin perder tiempo, entró en campaña para poder subirse al avión y llegar al Viejo Continente en febrero.

“Golpeé muchas puertas, pero no hubo respuestas y no me iba a quedar esperando con los brazos cruzados…y yo sé que la gente es la que me va ayudar; por eso lancé un bono colaboración para los que quieran apoyarme para poder viajar”, destacó la posadeña que actualmente reside en el Cenard, en Buenos Aires.

Tras un ciclo olímpico que justamente terminó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en septiembre pasado con diploma incluido, Mariela buscaba renovar ilusiones y su idea de correr en Europa se dio en el equipo Macadam’s Cowboys, que se encuentra en la comuna de Damelevières.

“Estuve intentando por España en primer lugar porque ya había estado ahí en pretemporadas varios años y tenía más contactos, pero no surgía nada hasta que hablé con Fernanda Yapura, una ex compañera de Ladies Power -equipo que integraba hasta el fin de semana en Argentina-, y que está hace varios años en Europa y conseguí que me aceptaran en el equipo convencional de Francia”, relató la misionera que en los últimos años compitió en ciclismo adaptado debido a una lesión que tuvo en el hombro al nacer, pero que recién antes de los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 notaron que tenía; fue la primera deportista en competir en convencionales y adaptados.

Previamente los encargados del ‘okey’ en el elenco francés pidieron su currículum deportivo, sus test de rendimiento y referencias y con su grata carrera construida entre podios de Copas del Mundo, Mundiales, Panamaricanos y dos Juegos Paralímpicos, no tardaron de enviarle un correo electrónico dándoles la bienvenida.

“Saltaba en una pata”, dijo entre risas Mariela. El Macadams Cowboys le otorgará vivienda junto a otras corredoras del equipo, la bicicleta, indumentaria y ayuda para el visado. “Me tendría que hacer cargo yo de las comidas y los vuelos para ir. Allá el equipo también otorga rango de premios; por ejemplo, si hacemos podios, según la importancia de la carrera, nos pagan”, explicó la posadeña.

Hoy el tiempo apremia más que nada por los pasajes ya que tiene en mente viajar a fines de febrero o principios de marzo para estar presente el inicio de la temporada y quedarse hasta octubre. El costo aproximado de los vuelos de ida y de vuelta rondan los 220 mil pesos.

“Viendo que no estaba teniendo respuestas de apoyo por parte de personas o empresas que podrían hacerlo, lancé el bono. No quería quedarme esperando porque ya tengo el equipo que era lo más difícil y necesito ahora cubrir ciertos gastos como los pasajes, la cobertura médica y el exceso de pasaje para llevar las bicis”, detalló.

Aputes para ayudarla

En este contexto y teniendo en cuenta que Mariela es muy querida en el ambiente, la posadeña puso el bono a la venta que se sorteará el 22 de enero próximo. Consiste en un conjunto oficial Magenta de la selección argentina (talle 4), una bicicleta de paseo, un casco aerodinámico Kabuto y de a poco se van sumando más premios.

“Me están ayudando mucho. Sorteo un conjunto nuevo mío de la selección argentina, un amigo que tiene una bicicletería me dio una bici de paseo y después más el casco de la contrarreloj y posiblemente pueda conseguir otros premios. Además, estuve vendiendo cosas mías de la bici”, contó.

El costo del bono es de 600 pesos o dos por 1.000. Se puede pagar en efectivo, transferencia bancaria a la cuenta de ahorro 2850518340095166446168 de Mariela Delgado o a través de Mercado Pago por el número de celular +5493535669617 (Vanesa Delgado, su hermana).

Renovar ilusiones

Con tantos kilómetros recorridos en el alto rendimiento, y tras dos años muy movidos para llegar a Tokio, en septiembre, donde Mariela terminó entre las ocho mejores, aunque se quedó con ganas de más tras el oro en la Copa de Mundo de ruta en Bélgica, en mayo, ahora la misionera necesitaba refrescar su carrera y Europa la seducía hace tiempo.

“Después de Tokio era algo que tenía pendiente y no quiero dejarlo pasar. Me dije que antes de retirarme quería probar este pendiente que me quedaba y se me dio con este equipo que está muy predispuesto y los noto muy receptivos. Me hace sentir súper bien como corredora que me estén esperando”, destacó.

Mariela integrará el equipo 1 del Macadam’s Cowboys, de 12 corredoras, que apunta a las fechas de la Copa Francia y carreras con puntos UCI en la categoría elite en convencionales.

“Es un hermoso desafío y es lo mejor que me podía pasar, incluso mejor que en España a lo que apuntaba al comienzo, porque en el equipo hay personas como Fernanda -ciclista salteña- que conozco y eso me da seguridad”, apuntó Mariela, que el martes estuvo nominada a los Premios Olimpia, en la terna de ciclismo adaptado, como reconocimiento tras un 2021 lleno de emociones, como en los últimos años.

Para finalizar, a sus 35 años, la misionera adelantó que el disfrute de esta etapa la motiva mucho más. “Por la edad que tengo y por lo que ya logré hasta ahora, este momento me está dando una refrescada importante y principalmente me siento bien arriba de la bici después del parate de Tokio. La verdad es que me siento mejor que nunca”. Por esto y por las alegrías que ella dio a Misiones, es momento de poner un granito de arena para que la campeona pueda completar el casillero de una carrera que construyó con mucho sacrificio.